김우림, 청각장애 딛고 사격 국가대표 선발

방금 들어온 뉴스

강국진 기자
입력 2025-10-01 00:15
수정 2025-10-01 00:15
男 10m 공기소총 635.2점 한국新
내년 세계대회서 비장애인과 경쟁

김우림
청각장애를 극복하고 남자 10m 공기소총 한국 신기록을 세운 김우림(보은군청)이 2026 사격 국가대표로 선발됐다.

대한사격연맹은 2026년 국가대표로 활동할 선수 50명(남자 26명, 여자 24명)의 명단을 발표했는데 김우림은 남자 10m 공기소총 대표로 이름을 올렸다. 김우림은 지난 5월 11일 대구에서 열린 전국사격대회 10m 공기소총 남자 일반부 본선에서 635.2점을 쏘며 한국 신기록을 세웠다.

올해 11월 도쿄 데플림픽 대회에 출전하는 김우림은 내년에는 세계 무대에서 비장애인 선수들과 경쟁한다. 김우림은 대한장애인체육회를 통해 “비장애인 국가대표가 돼 신기하다. 오랜 학생 선수, 실업 선수 생활을 하면서 비장애인 국가대표가 된다는 것이 얼마나 어려운지 잘 알고 있었다. 계속해서 국가대표가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 박정상 사격연맹 사무처장은 “김우림의 국가대표 선발은 장애, 비장애의 경계를 넘어 순수한 실력과 노력이 빚어낸 결과”라면서 “김우림의 집중력과 끊임없는 노력은 모든 선수에게 귀감이 된다”고 밝혔다.

강국진 기자
2025-10-01 27면
위로