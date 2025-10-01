‘AI 주간 2025’ 200여개 기업 참가… 최신 AI 기술 전시·콘퍼런스 진행

2025-10-01 27면

과학기술정보통신부는 30일부터 10월 2일까지 서울 코엑스에서 ‘인공지능(AI) 주간 2025’를 개최한다고 밝혔다.AI 주간 2025는 AI가 산업·미디어·도시 정책 전반과 융합되는 모습을 종합적으로 선보이기 위한 행사다. 대표 격인 ‘AI 페스타’에서는 생성형 AI, 자율주행, 로봇·센서 등 최신 AI 기술 전시와 콘퍼런스 행사가 진행된다.국내외 200여개 기업이 참여해 480개 부스가 운영된다. ‘스마트라이프위크’에서는 첨단 정보통신기술(ICT)이 삶을 어떻게 변화시키는지 체험할 수 있는 시민 참여형 행사가 열린다.배경훈 과기정통부 장관은 “정부는 누구나 AI를 쉽게 활용할 수 있는 환경을 조성하고, AI가 국민의 삶에 실질적으로 기여할 수 있도록 지원해 나가겠다”고 밝혔다.