12월 복귀전 앞두고 英 전설적 복서 해턴 사망

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

12월 복귀전 앞두고 英 전설적 복서 해턴 사망

최영권 기자
최영권 기자
입력 2025-09-16 00:42
수정 2025-09-16 00:42
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
리키 해턴. AFP 연합뉴스
리키 해턴.
AFP 연합뉴스


지난 7월 복귀를 선언하고 오는 12월 경기를 치를 예정이었던 영국의 전설적 프로 복서 리키 해턴이 14일(현지시간) 영국 그레이터맨체스터주 테임사이드 지역에 있는 자택에서 숨진 채 발견됐다. 46세.

현지 경찰은 이날 “오전 6시 45분쯤 테임사이드 자택에서 숨진 해턴을 발견했다. 타살 혐의점은 없었다”고 밝혔다.

해턴의 사망은 그가 13년 만의 복싱 무대 복귀를 앞두고 벌어진 일이어서 복싱 팬들을 충격에 빠뜨렸다. 그는 오는 12월 2일 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 UAE 출신 이사 알 다(46)와 경기를 치를 예정이었다.

해턴은 저돌적인 복싱 스타일로 21세기 첫 10년 동안 가장 인기 있는 복서 중 한 명으로 통했다. 그는 2005년 코스티야 추, 2007년 호세 루이스 카스티요를 꺾으며 웰터급과 라이트웰터급 두 체급 세계 챔피언에 올랐다. 2007년 미국 라스베이거스의 MG M 그랜드 호텔에서 그가 플로이드 메이웨더 주니어에게 첫 패배를 당하기 전까지 그의 전적은 43승 무패였다. 해턴의 프로 통산 전적은 48전 45승(32KO) 3패로, ‘히트맨’ 이라는 별명으로 불렸다.

최영권 기자
2025-09-16 31면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로