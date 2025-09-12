이병헌 “개인 상 아닌 한국 문화에 대한 인정”

‘토론토영화제’ 특별공로상 수상

시상자 박찬욱 "관객 울고 웃어"

배우 이병헌.

BH엔터테인먼트 제공 닫기 이미지 확대 보기 배우 이병헌.

BH엔터테인먼트 제공

2025-09-12

배우 이병헌(55)이 한국 배우 최초로 캐나다 토론토국제영화제 특별공로상을 받았다. 11일 토론토영화제 홈페이지에 따르면 이병헌은 지난 8일(현지시간) 이 영화제에서 ‘TIFF 트리뷰트 어워즈’를 받았다. 시상자로는 이병헌이 주연한 영화 ‘어쩔수가없다’로 토론토영화제에 함께 초청된 박찬욱 감독이 나섰다. 이병헌의 공로상 수상은 앞서 지난 8월 공지된 바 있다.이병헌은 “제 개인에게 주는 상이 아니라 한국 문화가 거둔 자랑스러운 성과와 발전에 대한 인정으로 생각하고 겸허히 받겠다”고 소감을 밝혔다. ‘어쩔수가없다’는 이 영화제의 갈라 프리미어 초청작으로도 상영됐다. 박 감독과 이병헌이 참석하는 질의응답 세션도 지난 9~10일 열린 것으로 전해졌다.상영 뒤 환호와 박수갈채가 쏟아졌으며 박 감독은 이에 “너무 미묘해서 처음 본 관객은 잡아내기 어려울 것으로 생각했던 부분도 울고 웃고 해 주셔서 너무나 뿌듯하고 고마웠다”는 소회를 밝혔다고 CJ ENM 측이 전했다. 이병헌도 “﻿극장에서 열광적인 반응이 터져 나와 마음이 벅찼다”면서 “관객들의 세세한 감상에 놀랐고 영화를 향한 깊은 애정을 느낄 수 있었다”고 말했다. 오는 24일 국내 개봉을 앞둔 ‘어쩔수가없다’는 11일 오후 8시 기준 17만 7000여명이 예매해 국내 극장가 예매율 1위를 달리고 있다. 17일에는 제30회 부산국제영화제 개막작으로 아시아에 처음 공개된다.