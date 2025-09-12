이병헌 “개인 상 아닌 한국 문화에 대한 인정”

‘토론토영화제’ 특별공로상 수상
시상자 박찬욱 “관객 울고 웃어”
배우 이병헌.
BH엔터테인먼트 제공
배우 이병헌(55)이 한국 배우 최초로 캐나다 토론토국제영화제 특별공로상을 받았다. 11일 토론토영화제 홈페이지에 따르면 이병헌은 지난 8일(현지시간) 이 영화제에서 ‘TIFF 트리뷰트 어워즈’를 받았다. 시상자로는 이병헌이 주연한 영화 ‘어쩔수가없다’로 토론토영화제에 함께 초청된 박찬욱 감독이 나섰다. 이병헌의 공로상 수상은 앞서 지난 8월 공지된 바 있다.
이병헌은 “제 개인에게 주는 상이 아니라 한국 문화가 거둔 자랑스러운 성과와 발전에 대한 인정으로 생각하고 겸허히 받겠다”고 소감을 밝혔다. ‘어쩔수가없다’는 이 영화제의 갈라 프리미어 초청작으로도 상영됐다. 박 감독과 이병헌이 참석하는 질의응답 세션도 지난 9~10일 열린 것으로 전해졌다.
상영 뒤 환호와 박수갈채가 쏟아졌으며 박 감독은 이에 “너무 미묘해서 처음 본 관객은 잡아내기 어려울 것으로 생각했던 부분도 울고 웃고 해 주셔서 너무나 뿌듯하고 고마웠다”는 소회를 밝혔다고 CJ ENM 측이 전했다. 이병헌도 “극장에서 열광적인 반응이 터져 나와 마음이 벅찼다”면서 “관객들의 세세한 감상에 놀랐고 영화를 향한 깊은 애정을 느낄 수 있었다”고 말했다. 오는 24일 국내 개봉을 앞둔 ‘어쩔수가없다’는 11일 오후 8시 기준 17만 7000여명이 예매해 국내 극장가 예매율 1위를 달리고 있다. 17일에는 제30회 부산국제영화제 개막작으로 아시아에 처음 공개된다.
