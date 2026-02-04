[포토] 밀라노 두오모 성당 앞 오륜 픽토그램

2026 밀라노 올림픽
[포토] 밀라노 두오모 성당 앞 오륜 픽토그램

입력 2026-02-04 11:28
수정 2026-02-04 11:35
20년 만에 이탈리아에서 열리는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 맞이해 밀라노는 현재 올림픽 분위기를 물씬 풍기고 있다.

이번 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 한국 선수단은 금메달 3개를 획득해 메달 순위 14위에 오를 것이라는 전망이 나왔다.

동계 스포츠 강국 캐나다의 스포츠 정보 분석업체 쇼어뷰 스포츠 애널리틱스(SSA)가 4일 연합뉴스에 제공한 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 국가별 메달 획득 전망에 따르면 한국은 금메달 3개, 은메달 2개, 동메달 2개를 획득해 메달 순위(금메달 수 기준) 14위에 오를 것으로 예상됐다.

사진은 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 개막을 사흘 앞둔 3일(현지시간) 밀라노 두오모 성당 앞 올림픽 조형물이 불을 밝히고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
