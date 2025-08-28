“문화창조산업을 APEC 경제성장 동력으로”

경주 20개국 문화산업 고위급 대화

3개 분과별로 문화산업 미래 조망

이미지 확대 27일 경북 경주 힐튼호텔에서 열린 ‘2025 APEC 문화산업 고위급 대화’ 본회의가 끝난 뒤 최휘영(앞줄 가운데) 문화체육관광부 장관과 각국 대표들이 한복을 입고 기념촬영을 하고 있다.

문화체육관광부 제공

2025-08-28

아시아태평양경제협력체(APEC) 회원국들이 첫 문화산업 고위급 대화에서 문화산업의 중요성에 대한 인식을 함께하고 앞으로 지속적인 논의를 이어 가기로 합의했다.27일 경북 경주 힐튼호텔에서 열린 ‘2025 APEC 문화산업 고위급 대화’ 본회의에 참석한 회원국 참석자들은 ‘문화창조산업의 경제적 중요성에 대한 공동 인식’, ‘디지털·인공지능(AI) 기술을 활용한 창작과 유통의 혁신 촉진’ 등을 골자로 한 공동성명을 채택했다.최휘영 문화체육관광부 장관이 주재한 이날 본회의에는 아베 도시코 일본 문부과학성 대신, 카롤리나 아레돈도 칠레 문화예술유산부 장관 등 멕시코를 제외한 APEC 회원국 20곳의 고위급 문화 정책 담당자들이 참석했다.이들은 오는 10월 열리는 APEC 정상회의 주제와 연계해 연결, 혁신, 번영 등 총 3개 분과를 통해 문화산업의 미래를 조망했다. 최 장관은 “APEC 역사상 처음으로 경제 협력의 주요 의제로 문화산업의 가치를 인정하고, 한국 문화산업에 대한 전 세계의 관심을 확인했다는 점에서 성과가 크다”면서 “이를 바탕으로 APEC 회원국들과 문화산업 분야의 공동 협력 및 인적 교류 등을 지속적으로 이어 가겠다”고 말했다. 앞서 최 장관은 이날 본회의 개회사에서 “문화창조 산업은 일자리 창출과 경제적 가치 실현을 견인하는 핵심 동력”이라고 강조하기도 했다.한편 전날 우양미술관에서 열린 환영 만찬에서는 박진영 JYP엔터테인먼트 최고창의성책임자(CCO)가 ‘세계를 잇는 K팝’을 주제로 한 발표를 통해 한국 대중문화의 세계적 성공 사례를 소개했다.