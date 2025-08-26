서울시 ‘SLW 2025’ 대학생 서포터즈 떴다

경희대생 등 150명 참여 발대식 개최
새달 30일~10월 2일 통역·안내·홍보
‘스마트라이프위크(SLW) 2025 대학생 서포터즈’ 포스터
서울시가 25일 경희대·서울시립대·성균관대·숙명여대 학생 150명으로 구성된 ‘스마트라이프위크(SLW) 2025 대학생 서포터즈’ 발대식을 열었다. 이들은 행사 기간 해외 도시 대표단과 기관의 통역 지원, 행사 전반의 운영 및 안내, 온라인 채널을 통한 홍보 활동을 맡는다.
대학생 서포터즈는 다음달 30일부터 오는 10월 2일까지 코엑스에서 열리는 ‘SLW 2025’에서 활약한다. 이번 행사의 슬로건은 ‘사람을 위한 인공지능(AI), 미래를 여는 스마트시티’이며 전 세계 200개 도시와 300개 기업, 6만여명이 참여하는 아시아 최대 규모의 스마트도시 국제행사로 운영된다.
이날 발대식에서는 위촉장 전달로 공식 활동의 시작을 알린 뒤 행사 운영 절차를 중심으로 한 실무 교육과 외빈 지원·현장 조정을 맡는 전문 교육(리에종)이 진행됐다. 지난 기수 선배들이 직접 현장 경험과 노하우를 공유해 참가자들이 소통 역량과 실전 감각을 한층 더 높일 수 있었다고 시는 설명했다.
강옥현 시 디지털도시국장은 “청년들이 미래 스마트시티의 핵심 인재로 성장해 국제무대에서 역량을 발휘할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
