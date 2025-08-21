빌 게이츠 3년 만에 방한… 오늘 李대통령 예방

이미지 확대
빌 게이츠 3년 만에 방한… 오늘 李대통령 예방
마이크로소프트의 공동 창업자인 빌 게이츠 빌 앤드 멀린다 게이츠 재단 이사장이 20일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터를 통해 입국하고 있다. 2022년 이후 3년 만에 한국을 찾은 게이츠 이사장은 21일 이재명 대통령을 예방하고 글로벌 보건 분야에 대한 협력 방안을 논의한다. 아울러 김민석 국무총리 면담, 국회 외교통일위원회 간담회를 비롯해 한국 제약·바이오 업계와 파트너십 확대 등을 모색한다.
2025-08-21 27면
