가상 아이돌 ‘플레이브’ 서울 스타트업 1호 홍보대사

오세훈(왼쪽) 서울시장이 12일 가상 아이돌그룹 ‘플레이브’를 스타트업 서울 홍보대사로 위촉한 뒤 소속사 이성구 블래스트 대표와 함께 박수를 치고 있다.
서울시 제공
5인조 가상 아이돌그룹 ‘플레이브’(PLAVE)가 서울시 최초의 스타트업 서울 홍보대사가 됐다.
시는 12일 ‘2025 스타트업 서울 홍보대사 및 트라이 에브리싱(Try Everthing) 홍보단’ 위촉식을 열고 플레이브를 1호 홍보대사로 위촉했다고 밝혔다. 플레이브의 소속사 블래스트(VLAST)는 모션 캡처 기반 3D 콘텐츠 제작 기술을 보유한 서울 소재 스타트업으로 K콘텐츠 혁신 사례로 꼽힌다.
이날 위촉식에서 오세훈 서울시장이 이성구 블래스트 대표에게 위촉장을 전달하고 우편함에 넣자, 대형 스크린 속 가상세계 ‘아스테룸’에서도 우편함이 나타났다. 위촉장을 전달받은 플레이브 멤버 예준·노아·밤비·은호·하민은 “서울의 우수한 창업 생태계를 전 세계에 알릴 기회를 주셔서 영광”이라고 포부를 밝혔다.
오 시장은 “공간 지원, 인재 양성, 규제 철폐까지 촘촘하게 지원해 창업 선도 도시를 실현하겠다”고 말했다.
2025-08-13 27면
