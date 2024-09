‘스타워즈’ 다스베이더 목소리 잠들다

美 배우 제임스 얼 존스 별세

“아이 엠 유어 파더” 명대사 남겨

이미지 확대 제임스 얼 존스 배우.

AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 제임스 얼 존스 배우.

AP 연합뉴스

2024-09-11 27면

영화 ‘스타워즈’의 악당 다스베이더의 목소리를 연기한 미국 배우 제임스 얼 존스가 9일(현지시간) 숨졌다. 93세.연극 무대에서 연기 경력을 쌓은 존스는 1964년 스탠리 큐브릭의 영화 ‘닥터 스트레인지러브’에서 역할을 맡으면서 영화와 TV로 영역을 확장해 갔다. 1970년 영화 ‘위대한 희망’(The Great White Hope)에서는 흑인 차별에 맞선 권투선수 역할을 맡으며 아카데미상 후보에 올랐고, 이 영화를 무대화한 작품에서 같은 역할로 토니상을 수상했다.그는 특유의 깊고 위엄 있는 목소리로 존재감을 드러냈다. ‘스타워즈: 제국의 역습’(1980)에서 그의 목소리로 전달하는 “내가 네 아버지다”(I am your father)는 영화 속 최고의 반전이자 영화사에서 불후의 명대사로 남아 있다. ‘라이온 킹’(1994)에서도 현명한 무파사 목소리를 연기하는 등 할리우드에서는 상징적인 성우로 꼽힌다.미국 CNN방송의 오랜 태그라인 ‘This is CNN’도 그의 목소리다. 존스는 긴 배우 인생을 통틀어 에미상 2회, 그래미상 1회, 토니상 3회를 수상했고 2011년에는 평생 공로상인 명예 오스카상을 수상했다.다스베이더의 아들 루크 스카이워커 역을 맡은 마크 해밀은 소셜미디어(SNS)에 존스의 사망 소식을 전하며 “RIP Dad”(아버지의 명복을 빕니다)라고 썼다. ‘스타트렉’의 조르디 라포지 역을 맡은 흑인 배우 레바 버턴은 “그와 같은 특별한 우아함을 가진 배우는 다시 없다”고 애도했다.