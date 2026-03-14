[포토] 차귀도 남서쪽 해상 어선 화재

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[포토] 차귀도 남서쪽 해상 어선 화재

입력 2026-03-14 13:32
수정 2026-03-14 13:32
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14일 오전 9시 58분께 제주 차귀도 남서쪽 약 90㎞ 해상에서 한림 선적 근해자망 어선 A호(29t, 승선원 10명)에서 화재가 발생했다.

사진은 화재가 발생한 A호의 모습.

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