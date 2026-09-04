국립극장에서 만나는 영국 무대 ‘NT 라이브’…최신작 3편 국내 상영

세줄 요약 국립극장이 9월 25~27일 해오름극장에서 NT 라이브 최신작 3편을 하루 한 편씩 상영한다. ‘서쪽 나라의 멋쟁이’, ‘모두가 나의 아들’, ‘더 피프스 스텝’을 통해 영국·아일랜드·미국 희곡의 매력을 스크린으로 보여준다. 국립극장, NT 라이브 최신작 3편 상영

영국·아일랜드·미국 희곡 사흘 연속 소개

해오름극장 대형 스크린·음향으로 관람

연극 ‘서쪽 나라의 멋쟁이’. 넷플릭스 ‘브리저튼’의 페넬로페 역으로 사랑받은 니콜라 코클란(오른쪽)이 “강렬한 연기 변신”(영국 스탠다드)이라는 평을 받았다. ©Marc Brenner 닫기 이미지 확대 보기 연극 ‘서쪽 나라의 멋쟁이’. 넷플릭스 ‘브리저튼’의 페넬로페 역으로 사랑받은 니콜라 코클란(오른쪽)이 “강렬한 연기 변신”(영국 스탠다드)이라는 평을 받았다. ©Marc Brenner

도덕적 책임과 이기심의 경계에 대한 질문을 던지는 연극 ‘모두가 나의 아들’. ©Jan Versweyveld 닫기 이미지 확대 보기 도덕적 책임과 이기심의 경계에 대한 질문을 던지는 연극 ‘모두가 나의 아들’. ©Jan Versweyveld

연극 ‘더 피프스 스텝’은 배우 잭 로던과 마틴 프리먼이 무대를 채우며 고백과 믿음의 한계는 어디인가를 묻는다. ©Johan Persson 닫기 이미지 확대 보기 연극 ‘더 피프스 스텝’은 배우 잭 로던과 마틴 프리먼이 무대를 채우며 고백과 믿음의 한계는 어디인가를 묻는다. ©Johan Persson

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국립극장이 영국 연극 무대의 화제작을 스크린으로 옮긴 NT 라이브(Live)를 9월 25~27일 서울 국립극장 해오름극장에서 상영한다. ‘서쪽 나라의 멋쟁이’, ‘모두가 나의 아들’, ‘더 피프스 스텝’ 세 편을 하루 한 편씩 선보인다.NT 라이브는 영국 국립극장이 공연 실황을 고화질 영상으로 찍어 전 세계 극장에 배급하는 프로젝트다. 국립극장은 2014년 국내에 처음 이 프로그램을 들여와 ‘워 호스’, ‘프랑켄슈타인’ 등을 꾸준히 소개해 왔다. 이번에는 2025년 11월부터 2026년 5월까지 상영한 작품을 공개한다.25일 상영하는 ‘서쪽 나라의 멋쟁이’는 아일랜드 작가 존 밀링턴 싱(1871~1909)의 문제작이다. 아버지의 선술집을 지키며 살던 페긴 플래허티 앞에 아버지를 죽였다고 털어놓는 청년 크리스티가 나타난다. 마을 사람들은 그를 두려워하기는커녕 영웅으로 떠받든다.인간의 허영과 맹목적인 군중심리를 겨눈 작품은 1907년 초연 당시 관객의 거센 반발을 사 ‘플레이보이 폭동’을 불렀다. 초연을 올렸던 아일랜드 애비 극장의 공동 총감독 겸 예술감독 카트리오나 맥러플린이 연출을 맡아 원작의 기발함에 재치와 활력을 보탰다. 넷플릭스 ‘브리저튼’의 니콜라 코클란이 페긴을, 아일랜드 영화·텔레비전상(IFTA) 남우주연상 수상자 에나 하드윅이 크리스티를 연기한다. 영국 가디언은 “디테일과 기교, 볼거리가 풍부한 연출”이라고 평했다.26일에는 아서 밀러(1915~2005)의 대표작 ‘모두가 나의 아들’이 이어진다. 전쟁 중 군수 사업으로 큰 부를 쌓은 조 켈러 가족이 오래 감춰온 비밀과 마주하며 무너지는 과정을 통해 도덕적 책임과 이기심의 경계를 묻는다.연출은 ‘다리 위에서 바라본 풍경’, ‘헤다 가블러’로 고전을 자기 방식대로 다시 읽어온 이보 반 호브가 맡았다. 장식을 걷어낸 미니멀한 무대에 오랜 협업자 얀 페르스베이벨트의 조명이 더해져 인물들의 불안과 죄책감을 또렷하게 드러낸다. 2026년 올리비에상 최우수 리바이벌상과 남우조연상(파아파 에시에두)을 받으며 2관왕에 올랐다.마지막 날인 27일에는 날카로운 대사와 파격적인 소재로 주목받아온 작가 데이비드 아일랜드의 신작 ‘더 피프스 스텝’을 상영한다. 알코올 의존증 치료의 12단계 프로그램을 오래 이어온 제임스가 신입 회원 루카의 멘토가 되면서 이야기가 시작된다.서로의 이야기를 나누며 가까워지던 두 사람은 가장 어두운 비밀을 털어놓는 제5단계에 이르러 신뢰에 금이 가고, 관계는 팽팽한 심리전으로 흘러간다. 올리비에상 수상자 잭 로던과 에미상·BAFTA 수상자 마틴 프리먼 단 두 사람이 무대를 채우며 고백과 믿음의 한계는 어디인가를 묻는다. 2025년 런던 웨스트엔드 소호플레이스 실황을 담았다.아일랜드 고전과 미국 현대 희곡, 영국 신작이 사흘에 걸쳐 차례로 이어지는 셈이다. NT 라이브는 3년 만에 해오름극장으로 돌아와 대형 스크린과 최첨단 음향 시스템으로 만난다.