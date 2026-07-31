자라는 몸과 버티는 마음…8월 ‘젊은국악 단장’ 장식할 두 작품

세줄 요약 서울남산국악당이 청년예술가 지원사업 ‘2026 젊은국악 단장’의 최종 선정작 두 편을 8월 크라운해태홀에서 선보였다. 22일 김성이의 무용극 ‘자람의 기술 RE:GROW’, 29일 창작아티스트 오늘의 ‘다들 그러고 삽니다’가 전통예술의 새 가능성을 보여준다. 서울남산국악당, 젊은국악 단장 최종작 두 팀 선정

22일 김성이 무용극, 29일 오늘 창작음악 공연

전통예술 기반 청년 창작자 지원과 확장 의미

이미지 확대 무용가 김성 ‘자람의 기술 RE:GROW’ 쇼케이스. 서울남산국악당 제공 닫기 이미지 확대 보기 무용가 김성 ‘자람의 기술 RE:GROW’ 쇼케이스. 서울남산국악당 제공

이미지 확대 창작아티스트 오늘의 ‘다들 그러고 삽니다’ 쇼케이스. 서울남산국악당 제공 닫기 이미지 확대 보기 창작아티스트 오늘의 ‘다들 그러고 삽니다’ 쇼케이스. 서울남산국악당 제공

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서울남산국악당이 청년예술가 창작지원사업 ‘2026 젊은국악 단장’의 최종 선정 아티스트 두 팀을 8월 크라운해태홀 무대에 올린다. 무용가 김성이 안무한 ‘자람의 기술 RE:GROW’와 창작아티스트 오늘의 ‘다들 그러고 삽니다’를 각각 22일과 29일에 선보인다.‘젊은국악 단장’은 전통예술을 기반으로 활동하는 청년 창작자를 발굴해 창작부터 공연까지 전 과정을 지원하는 서울남산국악당의 대표 사업이다. 2018년 서울특별시와 크라운해태의 후원으로 출발해 해마다 전통예술의 다음 세대를 찾아왔다. 올해는 만 40세 미만 창작자를 공모해 서류와 대면 심사로 5개 팀을 가린 뒤 컨설팅과 워크숍, 멘토링을 지원했고, 지난 5월 쇼케이스에서 전문가평가단(80%)과 관객평가단(20%)의 평가를 합산해 두 팀을 최종 선정했다.김성은 한국춤의 호흡과 정서를 바탕으로 소리와 미술, 연기, 영상 등 여러 언어를 끌어들여 전통예술과 오늘의 관객이 만나는 방식을 찾아온 안무가다. 22일 공연하는 ‘자람의 기술 RE:GROW’는 식물의 생장을 삶의 은유로 삼은 창작 무용극이다. 익숙한 품을 떠난 홀씨가 낯선 땅에 내려앉아 끝내 스스로를 일으켜 세우는 과정을 춤과 소리로 풀었다. 쇼케이스에서는 한국무용과 연희적 움직임에 음악과 오브제를 유기적으로 엮어 청년 세대의 내면을 상징적으로 구현했다는 호평을 받았다.29일 무대를 장식하는 창작아티스트 오늘은 민요와 판소리를 익힌 소리꾼 두 명과 퍼커션, 작곡 겸 건반 주자가 함께하는 팀으로 공감하기 쉬운 가사와 중독성 있는 선율로 전통의 계승과 확장을 시도해 왔다. ‘다들 그러고 살아갑니다’는 괜찮은 척 버티는 사람, 남과 비교하며 흔들리는 사람, 어디로 가는지 모른 채 하루를 보내는 사람이 무대의 주인공이다. 전통 성음에 동시대의 가사 감각을 얹으며 음악적 완성도가 높다는 평가가 나왔다.서울남산국악당은 이 사업이 단순한 경연을 넘어 청년예술가가 자기 예술세계를 심화하고 확장하는 플랫폼이라며 두 팀의 무대가 전통예술의 새로운 가능성을 보여줄 자리라고 소개했다. 본공연은 전석 1만원. 자세한 정보와 예매는 서울남산·돈화문국악당 공식 누리집에서 확인할 수 있다.