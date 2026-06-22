현의 울림, 빛의 움직임이 만날 때

30일 양인모·김치앤칩스 협업 무대

이미지 확대 바이올리니스트 양인모는 파가니니·시벨리우스 등 국제 콩쿠르에서 우승한 뒤 레퍼토리를 확장하며 다양한 음악적 시도를 하고 있다.

ⓒJino Park 닫기 이미지 확대 보기 바이올리니스트 양인모는 파가니니·시벨리우스 등 국제 콩쿠르에서 우승한 뒤 레퍼토리를 확장하며 다양한 음악적 시도를 하고 있다.

ⓒJino Park

이미지 확대 디지털 미디어를 전공한 손미미(오른쪽)와 물리학도였던 엘리엇 우즈(왼쪽)가 뭉친 김치앤칩스는 빛과 자연의 찰나를 포착한 작품을 선보이고 있다.

GS아트센터 제공 닫기 이미지 확대 보기 디지털 미디어를 전공한 손미미(오른쪽)와 물리학도였던 엘리엇 우즈(왼쪽)가 뭉친 김치앤칩스는 빛과 자연의 찰나를 포착한 작품을 선보이고 있다.

GS아트센터 제공

세줄 요약 바이올리니스트 양인모와 미디어아트 듀오 김치앤칩스가 서울 GS아트센터에서 소리와 빛을 결합한 공연을 선보였다. 바흐, 라이히, 울프의 작품을 엮어 시간과 공간이 하나로 흐르는 몰입형 무대를 만들고, 관객이 각자의 불꽃을 품길 바랐다. 양인모×김치앤칩스, 소리와 빛의 공감각 무대 초연

바흐·라이히·울프 작품으로 시간의 흐름 재구성

관객 각자 가슴에 불꽃 남기길 바라는 메시지

2026-06-23 16면

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1743년 이탈리아 공방에서 태어난 명품 바이올린 과르네리 델 제수 ‘카로두스’를 켜는 연주자가 빛을 이용한 첨단 기술과 한 무대에 선다면 어떤 소리와 풍경이 펼쳐질까. 오는 30일 서울 GS아트센터에서 초연하는 ‘양인모×김치앤칩스’는 그 질문에서 출발했다. 파가니니·시벨리우스 국제 콩쿠르를 석권하고 세계 유수의 오케스트라와 협연하는 바이올리니스트 양인모, ‘허공에 그리기’라는 개념으로 빛과 공간을 다뤄온 손미미·엘리엇 우즈의 미디어아트 듀오 김치앤칩스 각자에게 익숙한 문법을 안고 소리와 빛이 어우러지는 공감각적 무대를 빚는다.공연에 앞서 진행한 서면 인터뷰에서 김치앤칩스는 GS아트센터의 제작 제안에 “반가움보다 망설임이 앞섰다”고 했다. 촉박한 일정도, 결이 너무 다른 두 예술의 결합도 부담이었다. 그 걱정을 지운 것은 양인모와의 만남이었다. “어디에 종착할지는 미지수였지만 양인모와 대화하며 분명 신나고 재미있는 일을 할 수 있겠다는 느낌이 있었습니다.”양인모는 “대화가 작곡가 모턴 펠드먼(1926~1987)에서 출발해 미니멀리즘과 개념미술, 새로운 방식의 서사로 확장됐고, 서로의 취향이 만나는 접점에서 지금의 프로그램이 태어났다”고 부연했다.양인모는 모리스 라벨(1875~1937)의 일화를 꺼냈다. 피아노와 바이올린을 “본질적으로 양립할 수 없는 악기”라고 한 라벨은 그 차이를 원동력 삼아 훌륭한 바이올린 소나타를 완성했다. 이번 공연 안에서 미디어아트와 바이올린의 관계도 마찬가지다. “각자의 언어와 영역을 유지하고 차이를 인정하면서 같은 방향으로 나아가는 과정”이 중요한 지점이다. “이번 협업은 제게도 새로운 감각과 영향에 열릴 수 있는 기회였어요. 경계를 넘나드는 협업을 계속 시도하고 싶다는 생각도 하게 됐습니다.”이들이 향하는 곳은 1부–인터미션–2부로 나뉜 익숙한 무대가 아니다. 시간과 공간, 음악과 빛, 관객까지 하나의 흐름으로 어우러지는 몰입의 경험, 이들의 말을 빌리면 ‘하나의 상태’다.프로그램을 꾸리면서 양인모는 요한 제바스티안 바흐를 바로크가 아닌 ‘시간’의 작곡가로 다시 들어보자는 의미로 ‘무반주 바이올린 파르티타 2번’을 담았다. 이어 짧은 패턴을 시간차를 두고 겹쳐 쌓는 스티브 라이히 ‘바이올린 페이즈’를 거쳐 백파이프의 지속음 위로 음이 오르내리며 청각적 착시마저 일으키는 줄리아 울프 ‘래드’(LAD)를 한국 초연으로 선보인다.김치앤칩스는 이번 협업에 대해 “각자의 것에 서로의 것을 덧입히는” 작업이라고 했다. 전작 ‘헤일로’와 ‘또 다른 달’에서 태양과 달 같은 ‘우발적인’ 자연 요소를 정밀한 기술과 결합시켜 찰나처럼 나타나는 현상을 시각화했다. “물리적 재료를 덜어내고 양인모가 만들어내는 즉흥성에 반응하는 빛의 흐름을 만들었다. 음악과 빛의 시각물이 함께 흐르면서 여러 기술을 도모했다”고 설명했다.김치앤칩스에게 연주자는 “어떤 경이로운 상태를 만드는 요소 중 하나”다. 그래서 “관객이 연주를 듣고 빛을 보는 데 그치지 않고 ‘어떤 상태에 도달’하는 경험을 하길 바란다”고 했다. 공연에 대한 구상은 있지만 실제로 어떻게 드러날지 아무도 모른다. 그저 바람만 있을 뿐이다. “1200여명 관객이 각자의 가슴에 두근거리는 불꽃 하나씩 품고 집으로 돌아가면 좋겠습니다.”