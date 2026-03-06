‘반지의 제왕’ 피터 잭슨 칸국제영화제 ‘명예 황금종려상’ 받는다

'반지의 제왕' 피터 잭슨 칸국제영화제 '명예 황금종려상' 받는다

윤수경 기자
윤수경 기자
입력 2026-03-06 15:56
수정 2026-03-06 15:56
영화 ‘반지의 제왕’을 연출한 뉴질랜드 영화감독 피터 잭슨이 제79회 칸국제영화제 명예 황금종려상을 받는다.

칸영화제는 5일(현지 시각) 공식 홈페이지에서 제79회 영화제 명예 황금종려상 수상자로 잭슨 감독을 선정했다고 밝혔다. 시상은 오는 5월 12일 열리는 칸영화제 개막식에서 진행된다.

2019년 영국 아카데미시싱식에 참석한 피터 잭슨 감독의 모습. AP 연합뉴스
2019년 영국 아카데미시싱식에 참석한 피터 잭슨 감독의 모습.
AP 연합뉴스


영화제 측은 “탁월한 예술적 비전과 기술적 대담함으로 할리우드 블록버스터와 작가주의 영화를 아우르는 작품 세계에 대한 인정”이라고 선정 이유를 밝혔다.

이 상은 세계 영화계에 큰 업적을 남긴 영화인에게 주는 특별상이다. 최근에는 톰 크루즈, 메릴 스트리프, 로버트 드 니로 등 할리우드 배우와 아녜스 바르다, 마르코 벨로키오 감독이 받았다.

수상자인 잭슨 감독은 “칸영화제 명예 황금종려상을 받게 된 것은 제 경력에서 가장 큰 영광 가운데 하나”라며 “언제나 대담하고 비전 있는 영화를 기념해온 칸영화제에서, 제가 존경하는 영화인·예술가 사이에서 인정받게 되어 감사하다”고 소감을 전했다.

잭슨 감독은 첫 영화 ‘배드 테이스트’로 칸영화제 필름마켓에 참석했고, ‘반지의 제왕: 반지 원정대’의 개봉을 앞두고 일부 장면을 칸영화제에서 먼저 선보이기도 했다.

그는 ‘반지의 제왕: 반지원정대’, ‘반지의 제왕: 두 개의 탑’, ‘반지의 제왕: 왕의 귀환’ 시리즈로 전 세계적인 흥행에 성공했다. 이후 2005년에는 ‘킹콩’의 리메이크를 맡았고, 2012년부터는 ‘반지의 제왕’ 이전 이야기를 다룬 프리퀄 ‘호빗’ 3부작을 연출했다.
윤수경 기자
