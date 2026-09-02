한국-싱가포르 청년 음악으로 잇다… 메리오케스트라, 국제교류 연주회 ‘BRIDGE’ 성료

세줄 요약 한국 메리오케스트라와 싱가포르 ITE Concert Band가 고양아람누리 아람음악당에서 국제문화교류 연주회 BRIDGE를 열고 성황리에 마쳤다. 청년 연주자들은 합동 리허설과 네트워킹을 거쳐 영화음악과 K-콘텐츠 레퍼토리를 함께 선보였고, 관객 참여 지휘 이벤트도 진행했다. 한국·싱가포르 청년 연주자들 첫 합동 무대 성료

고양아람누리서 BRIDGE 공연, 관객 참여 이벤트 호응

메리오케스트라, 2027년 싱가포르 2회차 예고

이미지 확대 [사진: 메리오케스트라 제공] 닫기 이미지 확대 보기 [사진: 메리오케스트라 제공]

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 ‘메리오케스트라’와 싱가포르 ‘ITE Concert Band’가 공동 개최한 한국-싱가포르 국제문화교류 연주회 ‘BRIDGE’가 고양아람누리 아람음악당에서 성황리에 막을 내렸다.이번 연주회는 양국 청년 예술인 간 민간 문화 교류를 넓히고 다국적 연합 오케스트라 편성을 통해 폭넓은 예술 콘텐츠를 관객에게 전한다는 취지로 마련됐다. 공연 타이틀인 ‘BRIDGE’는 한국과 싱가포르라는 두 국가, 나아가 무대 위 연주자와 객석의 청중을 음악이라는 공통분모로 연결한다는 상징적 의미를 담고 있다.이번 교류에 참여한 ITE Concert Band는 싱가포르 국립 중등교육기관인 ITE(Institute of Technical Education) 산하 음악 단체다. 메리오케스트라를 운영하는 한국 문화예술법인 메리는 지난 2023년부터 일본, 중국 등 다양한 국가를 무대로 글로벌 교류 역량을 확대해 나가고 있다. 메리와 ITE Concert Band는 올해 1월 소셜미디어를 통해 처음 접촉했으며, 이번 방한을 계기로 첫 합동 공연을 진행했다.싱가포르 연주단은 한국 측 연주자들과 함께 ▲대면식 ▲네트워킹 프로그램 ▲합동 리허설 ▲수료식 등 교류 행사에 참여했다.본 공연은 고양아람누리 아람음악당에서 열렸으며, 200여 명의 관객이 참석했다. 2부로 나누어 진행된 공연에서는 한국, 싱가포르 연주자들이 함께 무대에 올라 세대를 아우르는 영화음악과 K-콘텐츠를 테마로 구성된 레퍼토리를 각각 선보였다.공연 중에는 관객이 직접 오케스트라를 지휘해 보는 참여형 이벤트도 진행돼 객석의 호응을 얻었다.이날 지휘를 맡은 박주영 지휘자는 “음악이라는 세계 공통의 언어로 한국과 싱가포르 청년들이 서로를 이해하고 소통할 수 있었던 시간이었다”라며 “앞으로도 음악을 사랑하는 세계인을 잇는 교량 역할을 계속해 나가겠다”라고 말했다.한편 메리는 이번 연주회의 성료를 발판 삼아, 2027년 4월 ITE Concert Band와 2회차 합동 연주회를 개최한다고 밝혔다. 차회 공연은 싱가포르의 랜드마크인 마리나베이샌즈를 배경으로, 도심 속 야외 공간에서 시민을 위한 국제 합동 연주회가 될 예정이다.