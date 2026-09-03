네팔 참사 뒤에야 대사 임명…재외공관 13곳 아직도 공석

174곳 중 대사·총영사 7.5% 공백

美 구금·캄보디아 납치 대처 한계

외교부 “대리 체제로 적절 대응”

이미지 확대 조현 외교부 장관이 27일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 제273차 대외경제장관회의에 참석하고 있다. 2026.08.27. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 조현 외교부 장관이 27일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 제273차 대외경제장관회의에 참석하고 있다. 2026.08.27. 뉴시스

세줄 요약 네팔 홍수 사태 뒤에야 대사를 임명하는 지각 인사가 반복된다. 전체 재외공관 174곳 중 13곳이 공석이라 재외국민 보호와 사고 대응에 차질이 우려된다. 미국 조지아주 구금 사태와 캄보디아 납치·감금 피해 때도 공관장 공백이 문제로 지적됐다. 네팔 홍수 뒤 대사 임명, 지각 인사 반복

재외공관 174곳 중 13곳 공석, 보호 공백 우려

과거 조지아·캄보디아 사례도 공백 문제 노출

2026-09-03 6면

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네팔 홍수 사태를 비롯해 해외에서 우리 국민이 피해를 보는 사고가 발생한 뒤에야 비어있던 재외공관장 자리를 채우는 ‘지각 인사’가 반복되고 있다. 공관장은 재외국민 보호와 사고 대응을 총괄하는 만큼 공백을 서둘러 메워야 한다는 지적이 나온다.2일 외교가에 따르면 현재 전체 재외공관 174개 가운데 대사급 9곳과 총영사급 4곳 등 총 13곳의 공관장 자리가 비어 있다. 올해 초 40여곳에 달했던 것과 비교하면 절반 이상 줄었지만 여전히 두 자릿수로 비율은 7.5%에 이른다.최근 네팔 홍수 사태에서도 현지 대응을 총괄할 대사가 공석이어서 초기 대응에 한계가 있었던 것 아니냐는 우려가 나왔다. 주네팔대사관은 전임 대사가 지난달 11일 주이스탄불총영사로 자리를 옮긴 뒤 대사대리 체제로 운영되고 있었다. 정부는 사고 발생 이틀 뒤인 지난달 28일 박재경 당시 주짐바브웨대사를 주네팔대사로 임명했다.지난해 9월 미국 조지아주에서 한국인 근로자 집단 구금 사태가 벌어졌을 때도 주애틀랜타총영사 자리는 공석이었다. 이에 주워싱턴DC 총영사가 애틀랜타로 급파돼 현장을 책임졌다. 지난해 8월 캄보디아에서 한국인을 겨냥한 납치·감금 피해가 확산했을 당시에는 주캄보디아대사는 공석이었고, 사고 발생 3개월 뒤인 11월에야 경찰청장 출신 김창룡 대사가 부임했다.올해 초 이란 전쟁이 발발해 중동 정세가 불안정했을 때도 중동 지역 19개 재외공관 가운데 6곳의 공관장이 공석이었다.네팔 홍수와 같은 사고가 발생할 경우 한국 정부가 구조·구호를 보내더라도 현지 당국과 소통이 최우선적으로 이뤄져야 원활한 활동이 가능하다. 외교 소식통은 “평소 현지 핵심 인사들과 신뢰를 쌓아 온 공관장이 있어야 필요한 협조를 신속하게 끌어낼 수 있다”고 말했다.공관장 공백이 다시 커질 것이란 우려도 있다. 지난 2월 부임한 강신철 주사우디아라비아 대사는 국방부 장관 후보자로 지명돼 귀국한다. 정년퇴직도 이어질 전망이다.외교부 관계자는 “공관장이 공석이면 대리체제를 운영해 재외국민 보호 업무에 적절히 대응하고 있다”​고 설명했다.