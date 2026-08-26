승려가 묘소 지킨 조선 ‘달전재사’ 국가민속유산 지정

승려 머물던 암자에서 출발…유교식 제사 공간으로

이미지 확대 경북 포항에 위치한 조선 문중의 제사 공간 건축물 ‘포항 여강이씨 달전재사’의 정면 모습. 국가유산청 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항에 위치한 조선 문중의 제사 공간 건축물 ‘포항 여강이씨 달전재사’의 정면 모습. 국가유산청 제공

세줄 요약 국가유산청이 포항 여강이씨 달전재사를 국가민속문화유산으로 지정했다. 달전재사는 회재 이언적 일가의 선영을 지키기 위해 조성됐고, 승려가 머물던 암자에서 문중 제사 공간으로 바뀐 과정을 보여주는 건축유산이다. 포항 달전재사, 국가민속문화유산 지정

승려 거처 암자에서 문중 제사 공간으로 변천

이언적 일가 선영 수호·관리의 건축유산

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조선시대 묘소 수호와 제사를 위해 조성된 건축물인 포항 달전재사가 국가민속문화유산으로 지정됐다.국가유산청은 경북 포항에 위치한 ‘포항 여강이씨 달전재사’를 국가민속문화유산으로 지정했다고 26일 밝혔다. 달전재사는 조선시대 성리학자인 회재 이언적(1491∼1553)과 그 일가의 선영을 수호하기 위해 지어진 건축물이다.국가유산청은 달전재사가 승려가 묘소를 돌보며 머물던 작은 암자에서 출발했으며, 문중이 제사를 지내고 묘역을 관리하는 유교식 제사 공간으로 바뀌어 가는 과정을 보여주는 건축유산이라고 평가했다.‘달전암기’와 ‘달전재사 상량문’ 등에는 창건·증축의 동기와 과정, 관리·운영 실태가 기록돼 있어 재사의 조성과 변천 과정을 확인할 수 있다.달전재사는 이언적 일가의 묘소와 1586년 건립된 신도비, 재사, 묘소 관리와 제사 비용을 마련하기 위한 토지인 묘위토가 유기적으로 결합돼 조선 후기 재사 배치의 전형을 보여준다. 경북 북부 지역 재사 건축의 특징인 ‘튼ㅁ자형’ 구성을 갖췄다.승려가 머물던 방에 불상을 함께 모신 인법당 구조와, 기둥 위에서 지붕을 받치는 새 날개 모양의 목조 장식을 두 겹으로 짠 이익공 공포 형식 등이 남아 초기 암자 건축의 흔적을 보여준다. 1754년 증축한 옥성루에도 같은 공포 형식을 적용해 처음 세운 건물의 양식을 이어갔다.달전재사는 오늘날까지 여강이씨 문중이 고유한 묘제와 전통 의례를 전승하며 관리하고 있다. 국가유산청은 “지방자치단체, 소유자 등과 협력해 체계적인 보존·관리를 추진하고 역사문화관광자원으로 활용할 계획”이라고 밝혔다.