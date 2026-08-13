“천안 K-컬처 박람회 성공 기원”, NH농협·활림건설 2000만원 기탁

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“천안 K-컬처 박람회 성공 기원”, NH농협·활림건설 2000만원 기탁

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-08-13 09:55
수정 2026-08-13 09:55
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세줄 요약
  • NH농협·활림건설, 박람회 기부금 2000만 원 전달
  • 천안시 누적 지정기부금 3500만 원으로 확대
  • 냉방쉼터 조성 등 관람객 편의에 활용 예정
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NH농협은행 천안시지부(지부장 류경환)가 천안 K-컬처 박람회 성공개최 기원을 위해 천안시에 1000만원을 기부하고 있다. 시 제공
NH농협은행 천안시지부(지부장 류경환)가 천안 K-컬처 박람회 성공개최 기원을 위해 천안시에 1000만원을 기부하고 있다. 시 제공


충남 천안시는 NH농협은행 천안시지부와 활림건설로부터 ‘2026 천안 K-컬처 박람회’ 성공 개최를 위한 지정기부금 2000만 원을 전달받았다고 13일 밝혔다.

올해 천안 K-컬처 박람회 성공 개최를 위한 누적 지정기부금은 총 3500만 원으로 늘었다.

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활림건설(대표 전용갑)가 천안 K-컬처 박람회 성공개최 기원을 위해 천안시에 1000만원을 기부하고 있다. 시 제공
활림건설(대표 전용갑)가 천안 K-컬처 박람회 성공개최 기원을 위해 천안시에 1000만원을 기부하고 있다. 시 제공


기부금은 박람회장 내 냉방쉼터 조성 등 관람객 편의를 위한 행사 운영에 활용될 예정이다.

장기수 천안시장은 “지역 기업 등의 나눔은 시민과 관람객이 쾌적하게 박람회를 즐길 수 있는 환경을 만드는 든든한 밑거름이 될 것으로 기대한다”고 말했다.



‘K-컬처, 세계의 중심에 서다’를 주제로 한 올해 천안 K-컬처 박람회는 다음 달 2일부터 6일까지 독립기념관에서 열린다.
천안 이종익 기자
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