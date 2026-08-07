평야 위 솟은 기암절벽…월출산 일원, 국가 명승 된다

서남부 불교문화 거점…지질·생태적 가치도

이미지 확대 전남광주에 위치한 월출산 구름다리와 기암괴석의 모습. 국가유산청 제공 닫기 이미지 확대 보기 전남광주에 위치한 월출산 구름다리와 기암괴석의 모습. 국가유산청 제공

이미지 확대 전남광주에 위치한 월출산 마애불. 국가유산청 제공 닫기 이미지 확대 보기 전남광주에 위치한 월출산 마애불. 국가유산청 제공

세줄 요약 국가유산청이 전남 월출산 일원을 국가 명승으로 지정 예고했다. 삼국시대부터 이어진 제의 전통과 무위사·도갑사 중심의 불교문화, 시문·고지도에 남은 경관 기록이 함께 쌓인 복합 산악문화경관이라고 했다. 월출산 일원, 국가 명승 지정 예고

제의·불교문화·문헌기록 축적된 경관

화강암 산괴·식생대 변화·생태가치

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우뚝 솟은 바위산과 오래된 사찰, 옛 기록이 겹겹이 쌓인 전남 월출산 일대가 국가 명승으로 지정된다.국가유산청은 국가 제의와 불교문화, 시문과 고지도 등 다양한 기록유산이 오랫동안 축적된 복합 산악 문화경관인 전남광주 ‘월출산 일원’을 국가지정자연유산 명승으로 지정 예고했다고 7일 밝혔다.월출산은 삼국시대부터 이름과 제사 전통이 이어진 명산이다. ‘삼국사기’에는 월나군에 있는 ‘월내악’이라는 명칭으로 처음 기록됐고, 주봉인 천황봉은 통일신라 시기부터 나라의 제사를 지내던 제의 공간으로 활용되며 산악 신앙과 국가 의례 전통이 이어졌다.월출산 일원은 무위사·도갑사를 중심으로 서남부 불교문화의 거점으로 기능했다. 두 사찰에는 왕실의 후원을 받아 조성된 극락보전과 마애불 등 여러 불교문화유산이 남아 있다.월출산의 경관은 옛 문학과 그림, 지도 속에도 반복해 등장했다. 고려·조선시대 시문과 ‘백운동도’ 등 옛 회화, 고지도에는 월출산의 산세·계곡·사찰 경관이 상세히 묘사됐다.지질·생태적 가치도 높다. 월출산은 평야지대에서 갑자기 솟구친 독립 화강암 산괴다. 저지대 난대성 식생에서 정상부 온대성 식생으로 이어지는 수직적 식생대 변화가 뚜렷하다. 벌레를 잡아먹는 식충식물 등 특이 식생도 확인돼 생태학적 가치도 크다는 평가다.신앙과 설화, 시대별 산 이름은 월출산의 인문지리·민속학적 가치를 더한다. 구정봉 정상의 아홉 우물에 얽힌 설화와 함께 월내악·소금강·천불 등 여러 이름이 전해진다. 정약용·김창협 등의 유산기와 시문에는 월출산에 대한 인식과 산악 체험이 기록돼 있다.국가유산청은 월출산 일원에 대한 각계 의견을 30일간 수렴한 뒤 국가유산위원회 심의를 거쳐 명승 지정을 확정할 계획이다.