제주가 낳고 키운 김창옥, 제주비엔날레 홍보대사 위촉

최근 옻칠회화미술에 심취… 작품활동 병행

삶의 ‘변용’ 실천… 비엔날레 테마와 맞닿아

돌문화공원서 작품 전시 관객과 소통 예정

이미지 확대 이종후 제주도립미술관장이 제주 출신 김창옥(오른쪽)씨를 ‘2026 제5회 제주비엔날레’ 홍보대사로 위촉한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 제주도립미술관 제공 닫기 이미지 확대 보기 이종후 제주도립미술관장이 제주 출신 김창옥(오른쪽)씨를 ‘2026 제5회 제주비엔날레’ 홍보대사로 위촉한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 제주도립미술관 제공

이미지 확대 옻칠회화미술에 빠져 있는 김창옥씨. 제주도립미술관 제공 닫기 이미지 확대 보기 옻칠회화미술에 빠져 있는 김창옥씨. 제주도립미술관 제공

세줄 요약 제주 출신 소통 전문가 김창옥씨가 2026 제5회 제주비엔날레 홍보대사로 위촉됐다. 그는 제주가 자신을 낳고 키운 섬이자 다시 예술로 이끈 곳이라며, 강연장이 아닌 전시장에서 작업으로 소통을 시작하겠다고 밝혔다. 제주 출신 김창옥, 비엔날레 홍보대사 위촉

소통 행보와 작가 변신, 주제와 맞닿음

전시·강연·SNS로 관람객과 직접 소통

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“제주는 저를 낳고 키운 섬이자, 저를 다시 예술로 이끌어 준 곳입니다. 이제 작업이라는 언어로, 강연장이 아니라 전시장에서 새로운 방식의 소통을 시작하려 합니다.”제주 출신 소통 전문가 김창옥(53·김창옥아카데미 대표)씨가 제주도립미술관으로부터 ‘2026 제5회 제주비엔날레’ 홍보대사로 위촉된 뒤 “서로 다른 우리가 섞이고 모여 어우러지는 이 큰 잔치에 많은 분이 함께해 주길 바란다”며 4일 이렇게 소감을 밝혔다.이번 위촉은 김창옥이 걸어온 ‘소통’의 여정과 최근 작가로 변신한 행보가 올해 제주비엔날레 주제인 ‘허끄곡(뒤섞이고), 모닥치곡(합쳐지고), 이야홍 : 변용의 기술’과 맞닿아 있다는 점에서 이뤄졌다.이번 비엔날레는 서로 다른 것들이 섞이고 모여 새로운 형태로 거듭나는 과정을 담는다. 말로 사람들의 마음을 어루만져 온 김 씨는 최근 옻을 매개로 한 작품 활동을 시작하며 스스로 삶의 ‘변용’을 실천하고 있다는 평가를 받는다.1973년 제주에서 태어난 그는 ‘세상을 바꾸는 시간 15분’, KBS ‘아침마당’ 등을 통해 대표적인 소통 전문가로 자리잡았고, 제주에서 나고 자란 경험과 소통의 결핍을 특유의 공감과 유머로 풀어내며 폭넓은 세대의 사랑을 받아왔다.그는 비엔날레 메인 홍보영상 출연을 비롯해 관련 행사와 공식 사회관계망서비스(SNS) 홍보, 강연, 특별 도슨트 등에 참여한다. 돌문화공원에 마련되는 홍보대사 부스에서는 자신의 작품을 선보이며 관람객과 직접 소통하는 시간도 가질 예정이다.이종후 제주도립미술관장은 “사람과 사람, 마음과 마음을 잇는 소통의 힘을 누구보다 잘 아는 제주 출신 김창옥은 이번 비엔날레의 메시지를 가장 친근하게 전할 수 있는 인물”이라며 “홍보대사와 함께 도민과 관람객에게 제5회 제주비엔날레를 더욱 가깝게 알리겠다”고 말했다.