하나금융그룹 함영주 회장, 2027 논산세계딸기산업엑스포 ‘민간위원장’ 위촉

세줄 요약 논산세계딸기산업엑스포조직위원회가 하나금융그룹 함영주 회장을 민간위원장으로 위촉했다. 조직위는 경영 경험과 리더십을 바탕으로 민간 참여를 넓히고 기업·기관 협력을 강화해 엑스포 성공 개최를 기대했다. 함영주 회장, 논산세계딸기산업엑스포 민간위원장 위촉

조직위, 민간 참여 확대와 협력 기반 강화 기대

홍보대사 10명 위촉, 2027년 엑스포 준비 본격화

이미지 확대 박수현 충남도지사(오른쪽)가 하나금융그룹 함영주 회장에게 2027논산세계딸기산업엑스포 민간위원장 위촉패를 전달하고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 박수현 충남도지사(오른쪽)가 하나금융그룹 함영주 회장에게 2027논산세계딸기산업엑스포 민간위원장 위촉패를 전달하고 있다. 도 제공

이미지 확대 2027 논산세계딸기산업엑스포 알릴 홍보대사 위촉식이 열리고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 2027 논산세계딸기산업엑스포 알릴 홍보대사 위촉식이 열리고 있다. 도 제공

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(재)논산세계딸기산업엑스포조직위원회(위원장 박수현 충남도지사·백성현 논산시장)는 3일 하나금융그룹 함영주 회장을 조직위원회 민간위원장으로 위촉했다고 밝혔다.함 위원장은 금융산업을 대표하는 전문 경영인으로서 기업의 지속 가능한 성장과 지역사회와의 상생을 위한 다양한 활동을 이어오고 있다.조직위는 함 위원장의 풍부한 경영 경험과 리더십을 바탕으로 민간 참여를 확대하고, 기업·기관 등 다양한 분야와의 협력 기반을 강화해 엑스포의 성공적인 개최에 힘을 뒷받침할 것으로 기대한다.함 위원장은 “엑스포가 대한민국을 넘어 세계 딸기산업 미래를 제시하는 국제행사가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “기업과 지역사회가 함께 참여하고 만들어가는 성공적인 엑스포가 될 수 있도록 힘을 보태겠다”고 강조했다.조직위 관계자는 “민간위원장 위촉을 계기로 민관 분야와의 협력 폭을 넓히고, 각 분야의 역량을 결집해 세계인이 함께하는 산업엑스포를 만들겠다”고 말했다.조직위는 이날 문화예술인·스포츠인·청년농업인·학생 등으로 각 분야를 대표하는 홍보대사 10명도 위촉했다.홍보대사로는 △충남 계룡 출신 가수 길려원 △전 국가대표 펜싱선수 김준호 △‘딸기왕자’, ‘딸기요정’으로 사랑받는 김은우·김정우 △논산 출신 가수 남궁진·이채연 △쌘뽈여고 학생 2명 △논산에서 딸기농장을 운영하는 청년농부 2명 등이다.논산세계딸기산업엑스포는 ‘K-베리! 스마트한 농업, 건강한 미래’를 주제로 2027년 2월 26일부터 24일간 논산시 시민가족공원 일원에서 열린다.