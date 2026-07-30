‘침탈 주역’ 총독부 동판 첫 공개…국중박 ‘대한제국실’ 재개관

보물 7점 등 문화유산 65점 전시…휴실 9개월 만

이미지 확대 30일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 대한제국실 개편 재개관 언론공개회에서 참석자들이 작품을 둘러보고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 30일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 대한제국실 개편 재개관 언론공개회에서 참석자들이 작품을 둘러보고 있다. 뉴시스

이미지 확대 1996년 서울 광화문 앞 조선총독부의 남쪽 모서리 정초석을 철거하며 발견된 정초 은판의 모습. 국립중앙박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 1996년 서울 광화문 앞 조선총독부의 남쪽 모서리 정초석을 철거하며 발견된 정초 은판의 모습. 국립중앙박물관 제공

세줄 요약 국립중앙박물관이 대한제국실을 재개관해 국새, 데니 태극기, 안중근 유묵 등 65점을 선보였다. 특히 총독부 청사 철거 때 나온 동제 상량문과 은판을 30년 만에 공개하며, 대한제국의 근대화와 식민 통치의 흔적을 함께 조명했다. 대한제국실 재개관, 근대 주권국가 노력 조명

총독부 청사 발굴 동판 첫 공개, 침탈 흔적 제시

보물 7점 포함 65점 전시, 디지털 영상도 도입

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국립중앙박물관이 대한제국실을 다시 열고 근대 주권국가를 향했던 대한제국의 노력을 정선된 유물과 첨단 디지털 영상으로 조명한다.국립중앙박물관은 상설전시관 1층 대한제국실을 새롭게 단장해 30일 개관한다고 밝혔다. 지난해 관람객 40만여 명을 모았던 특별전 ‘우리들의 이순신’ 개최로 휴실한 지 9개월 만이다.이번 개편에서는 황제의 인사권을 상징하는 국새 ‘칙명지보’, “인재를 등용할 때는 작은 단점을 보지 말고 큰 장점을 봐야 한다”는 의미를 담은 ‘안중근 의사 유묵’, 국내에서 가장 오래된 태극기인 ‘데니 태극기’ 등 보물 7점을 포함해 문화유산 65점을 선별해 선보인다. 전시의 내실을 위해 서울대 규장각한국학연구원, 한국학중앙연구원 장서각, 독립기념관 소장품도 함께 모았다.특히 1996년 조선총독부 청사 철거 당시 발굴된 동제 ‘상량문’과 ‘정초’ 은판이 30년 만에 대중에 처음으로 공개된다. 건물 중앙 돔 콘크리트 기둥과 남쪽 정초석 깊은 곳에 묻혀 있던 유물들이다. 여기에는 사이토 마코토 3·5대 조선총독 등 1~3대 조선총독과 정무총감의 이름이 선명히 적혀 있다. 박물관 관계자는 “침탈 주역들의 이름을 직접 직면하며 망국의 아픔과 식민 통치의 역사를 잊지 말자는 취지로 전시를 결정했다”고 전했다.개편된 전시는 대한제국의 황제 즉위와 근대화 추진이 제국주의 팽배기에 자주권을 지키려 했던 근대 주권국가 수립 노력의 일환이었음을 강조한다. 조선왕조가 근대 국가로 탈바꿈하는 과정에서 형성된 ‘대한인(大韓人)’이라는 정체성이 일제 침략기에 한층 강화된 흐름도 함께 담아냈다.전시는 총 3부로 구성된다. 1부에서는 황제국 선포의 의미를 조명하며 어새 3점과 ‘대례의궤’, 7년 만에 공개되는 전(傳) 채용신 필 ‘고종황제어진’ 등을 선보인다. 2부에서는 행정·교육·언론·예술 등 사회 전반에서 신속하게 이뤄진 근대화 추진 과정을 살핀다. 3부에서는 국권 침탈의 현실과 그에 대한 저항을 다룬다.최신 디스플레이 기술도 적극 도입됐다. 투명 OLED와 AI, 커브드 스크린 등을 활용한 영상 5종을 전시실 곳곳에 배치해 근대 도시 한성의 변화상과 대한제국의 외교 활동을 입체적으로 체감할 수 있도록 했다.아울러 대한제국실 개편에 맞춰 조선실 19세기 전시 구역도 새로 가다듬었다. 혼천의와 ‘한성순보’, ‘소학교령’ 초안 등을 통해 개항과 개혁 속에서 변화를 모색했던 당시 사회상을 입체적으로 보여준다.유홍준 국립중앙박물관장은 “그동안 대한제국을 평가하는 데 인색했던 것이 사실”이라며 “대한제국이 스스로의 노력으로 시대적 전환을 준비했다는 사실을 기억하는 것은 우리 역사에서 근대의 출발을 제대로 살피기 위한 중요한 과정”이라고 밝혔다.