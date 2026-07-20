[포토] ‘유네스코 대한민국관’ 조선왕실 행렬

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20일 부산 해운대구 벡스코 제1전시장에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 대한민국관 행사장에서 조선시대 왕과 왕비를 비롯한 왕실 행렬을 재연한 ‘왕가의 산책’ 이 펼쳐지고 있다.