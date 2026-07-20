문화 [포토] ‘유네스코 대한민국관’ 조선왕실 행렬 입력 2026-07-20 17:05 수정 2026-07-20 17:05 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/life/2026/07/20/20260720800011 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 20일 부산 해운대구 벡스코 제1전시장에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 대한민국관 행사장에서 조선시대 왕과 왕비를 비롯한 왕실 행렬을 재연한 ‘왕가의 산책’ 이 펼쳐지고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 행사가 열린 곳은 어디인가? 벡스코 제1전시장 벡스코 제2전시장