110명에 나눠준 두 번째 심장…구세군, 캄보디아 의료지원 15주년 만찬회

세줄 요약 구세군 한국군국이 캄보디아 프놈펜에서 심장병 아동 의료지원 15주년 기념 만찬회를 열었다. 2012년 시작한 사업으로 지금까지 110명이 한국에서 수술과 치료를 받아 새 생명을 얻었고, 참석자들은 건강하게 자란 아이들의 모습을 함께 나눴다. 캄보디아 심장병 아동 지원 15주년 만찬회 개최

2012년 시작한 사업, 누적 110명 수술·치료 지원

수술받은 아동과 가족들, 성장한 모습 함께 공유

이미지 확대 구세군 한국군국(사령관 김병윤)이 지난 24일 캄보디아 프놈펜에서 연 심장병 아동 의료지원사업 15주년 기념 만찬회에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 구세군 제공. 닫기 이미지 확대 보기 구세군 한국군국(사령관 김병윤)이 지난 24일 캄보디아 프놈펜에서 연 심장병 아동 의료지원사업 15주년 기념 만찬회에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 구세군 제공.

이미지 확대 김병윤(왼쪽 세 번째) 사령관이 심장병 수술을 받은 B군에게 장학금 증서를 전달하고 있다. 왼쪽 두 번째는 차순삼 총재. 구세군 제공. 닫기 이미지 확대 보기 김병윤(왼쪽 세 번째) 사령관이 심장병 수술을 받은 B군에게 장학금 증서를 전달하고 있다. 왼쪽 두 번째는 차순삼 총재. 구세군 제공.

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구세군 한국군국(사령관 김병윤)이 24일 캄보디아 프놈펜에서 심장병 아동 의료지원사업 15주년 기념 만찬회를 열었다고 25일 밝혔다. 2012년 첫 아동이 한국에서 심장 수술로 두 번째 삶의 기회를 얻은 이래 15년간 이 사업이 새 생명을 선물한 캄보디아 아동은 110명에 이른다.2012년 금융감독원·KB국민은행·세종병원과 함께 시작된 이 사업은 의료 접근성이 낮아 치료를 받기 어려운 캄보디아 심장병 아동을 한국으로 초청해 수술과 치료를 지원해 왔다. 지금까지 총 110명의 아동에게 새로운 삶의 기회를 제공했다.선천성 심장질환은 조기 치료 시 정상적인 성장이 가능하지만, 의료 인프라와 경제적 여건이 부족한 국가에서는 치료 시기를 놓치는 사례가 적지 않다. 구세군은 협력기관과 함께 치료가 시급한 아동을 발굴하고 국내 이송부터 수술, 회복, 귀국까지 전 과정을 지원해 왔다.이날 만찬회에는 과거 수술을 받은 아동과 가족들이 참석해 건강하게 성장한 모습을 나눴다. 어린 시절 심장질환으로 학업과 신체활동에 어려움을 겪었던 아이들은 이제 각자의 꿈을 키워가는 학생과 청소년으로 자랐다.현재 16세인 A양은 선천성 승모판막 역류증과 대동맥 근부 확장, 척추측만증, 오목가슴 등 복합 질환을 앓고 있었다. 적절한 치료를 받지 못한 채 성장하다 2025년 한국에 초청돼 심장 수술과 흉곽 성형수술을 성공적으로 받았고, 현재는 심기능이 안정적으로 회복되며 건강한 일상으로 돌아가고 있다. 보호자는 “아이를 잃을 수도 있다는 두려움 속에서 살았지만, 이제는 회복 과정을 지켜보며 희망을 이야기할 수 있게 됐다”며 감사의 뜻을 전했다.김 사령관은 “지난 15년 동안 캄보디아 아동이 새로운 삶의 기회를 얻었지만, 여전히 치료를 받지 못해 어려움을 겪는 아동들이 많다”며 “앞으로도 의료 사각지대에 놓인 아동들이 건강한 미래를 꿈꿀 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 강조했다.구세군은 1995년부터 국내외 심장병 아동 지원사업을 운영하며 누적 1000여 명의 아동에게 수술 및 치료 기회를 제공했다.