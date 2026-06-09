‘14년 장수 커플’ 소녀시대 수영·배우 정경호 ‘결별’…“좋은 동료로 남기로”

세줄 요약 소녀시대 멤버이자 배우인 최수영과 배우 정경호가 14년 열애 끝에 결별을 인정했다. 소속사는 최근 두 사람이 헤어진 것이 맞다고 밝혔고, 앞으로는 좋은 동료로 남기로 했다고 전했다. 최수영·정경호, 14년 열애 끝 결별 인정

소속사, 최근 헤어진 사실 확인 및 동료 관계 언급

중앙대 동문으로 2012년부터 공개 연애 지속

이미지 확대 소녀시대 수영(최수영), 배우 정경호. 사람엔터테인먼트·매니지먼트 오름 제공 닫기 이미지 확대 보기 소녀시대 수영(최수영), 배우 정경호. 사람엔터테인먼트·매니지먼트 오름 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 소녀시대 멤버이자 배우 최수영이 배우 정경호와 결별을 인정했다.9일 스포츠서울에 따르면 최수영의 소속사 사람엔터테인먼트 관계자는 “최수영이 최근 정경호와 헤어진 것이 맞다”고 밝혔다.이어 “두 사람은 좋은 동료로 남기로 했다”고 덧붙였다.두 사람은 중앙대학교 연극영화과 동문으로, 지난 2012년 열애 사실을 인정한 뒤 14년 동안 연인으로 지내왔다.앞서 마이데일리는 정경호와 최수영이 최근 바빠진 스케줄로 인해 관계가 소원해졌고 자연스럽게 헤어지게 됐다고 보도했다.1990년생인 최수영은 2007년 소녀시대 멤버로 데뷔했다. 이후 배우 활동을 병행하며 드라마 ‘38 사기동대’ ‘밥상 차리는 남자’ ‘런 온’ ‘남남’ 등에 출연했다. 최근엔 KBS2 새 주말드라마 ‘학교 다녀왔습니다’ 출연 소식을 전했다.1983년생인 정경호는 2003년 KBS 20기 공채 탤런트로 데뷔했다. 드라마 ‘미안하다 사랑한다’ ‘슬기로운 감빵생활’ ‘라이프 온 마스’ ‘일타 스캔들’ 등에 출연하며 활발한 연기 활동을 이어왔다. 현재 차기작 ENA 로맨틱 코미디 ‘혹하는 로맨스’ 촬영에 매진 중이다.