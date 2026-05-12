조계종, 황석영 등 4명 ‘불자대상’ 선정…시상식은 부처님오신날 법요식서

세줄 요약 조계종 불자대상 선정위원회가 2026년 수상자로 황석영 작가, 황창연 국보디자인 대표, 박명성 신시컴퍼니 예술감독, 김상겸 스노보드 국가대표 등 4명을 선정했다. 시상식은 24일 조계사 봉축법요식에서 열린다. 조계종, 불자대상 수상자 4명 선정

황석영·황창연·박명성·김상겸 포함

부처님오신날 조계사 법요식서 시상

이미지 확대 황석영 작가. 창비 제공. 닫기 이미지 확대 보기 황석영 작가. 창비 제공.

이미지 확대 황창연 국보디자인 대표. 조계종 제공. 닫기 이미지 확대 보기 황창연 국보디자인 대표. 조계종 제공.

이미지 확대 박명성 신시컴퍼니 예술감독. 조계종 제공. 닫기 이미지 확대 보기 박명성 신시컴퍼니 예술감독. 조계종 제공.

이미지 확대 김상겸 선수. 조계종 제공. 닫기 이미지 확대 보기 김상겸 선수. 조계종 제공.

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대한불교조계종 불자대상 선정위원회(위원장 총무원장 진우스님)가 불기 2570(2026)년 불자대상 수상자로 황석영 작가, 황창연 국보디자인 대표, 박명성 신시컴퍼니 예술감독, 김상겸 스노보드 국가대표 등 4명을 선정했다.황 작가는 ‘장길산’, ‘바리데기’, ‘철도원 삼대’, ‘할매’ 등 한국 현대사를 관통하는 작품을 통해 불교적 가르침을 문학으로 구현해왔다.황창연 국보디자인 대표는 2025년 한국불교역사문화기념관 화재복구공사에 헌신적으로 임해 종단의 수행과 행정이 이어질 수 있도록 기여했다.박명성 신시컴퍼니 예술감독은 ‘맘마미아’, ‘빌리 엘리어트’ 등 다수의 뮤지컬을 제작하며 한국 공연예술 산업화를 이끌었고, ‘2024 불교도 대법회’ 총감독을 맡아 전통 불교 의례를 예술적으로 구현했다. 김상겸 선수는 네 번째 올림픽 도전 끝에 스노보드 은메달을 획득했으며, 경기 출전 전 100일간 108배를 실천하는 등 불교 수행 정신을 생활 속에서 이어왔다.불자대상은 부처님의 가르침을 생활 속에서 실천하며 국가·사회 발전에 기여하고 한국불교 위상 제고에 공로가 큰 불자를 매년 선정해 시상하는 조계종의 대표 시상이다. 2004년 처음 시행된 이래 올해로 23번째를 맞는다.시상식은 24일 오전 10시 서울 종로구 조계사에서 진행되는 부처님오신날 봉축법요식 때 열린다.