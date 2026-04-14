충남 안면도 박람회장에 ‘키자니아GO’ 등장

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충남 태안 안면도 꽃지해수욕장에 키자니아 직업 체험관이 등장한다.
태안국제원예치유박람회조직위는 어린이 직업 체험 프로그램 ‘키자니아GO’ 체험관을 유치하고 NOL 인터파크를 통해 사전예약을 시작했다고 14일 밝혔다.
서울, 부산 2개소에만 있는 키자니아 파크를 지역사회 어린이들이 간접적으로 체험할 수 있는 ‘키자니아GO’는 이동형 직업체험 프로그램이다.
이번 프로그램은 원예치유라는 박람회 주제를 반영한 ‘플라워 아틀리에’ 체험 중심으로, 119 구급센터와 동물병원, 마술학교, C.S.I 과학수사대, AI 비밀임무 수사대 등 최신 트렌드를 반영한 총 10개 프로그램으로 운영된다.
조직위 관계자는 “키자니아GO 프로그램은 안면도 박람회장 내 키자니아 체험관에서 만날 수 있으며, 실내에 포토존, 학부모 휴식공간 등 가족 친화적인 공간으로 구성할 계획”이라고 말했다.
2026 태안국제원예치유박람회는 충청남도와 태안군이 공동 개최하는 국제행사로 25일부터 5월 24일까지 태안군 안면도 꽃지해안공원 일원에서 열린다.
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