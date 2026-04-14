[속보] 정부, 이란에 50만달러 규모 ‘인도적 지원’ 결정

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[속보] 정부, 이란에 50만달러 규모 ‘인도적 지원’ 결정

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-04-14 21:05
수정 2026-04-14 21:05
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14일(현지시간) 이란 수도 테헤란 남부 샤히드 브루제르디 주거 단지에서 한 성직자(가운데)가 미국과 이스라엘의 공습으로 붕괴한 건물 앞에서 언론과 인터뷰하고 있다. 2026.4.14 테헤란 AFP 연합뉴스
14일(현지시간) 이란 수도 테헤란 남부 샤히드 브루제르디 주거 단지에서 한 성직자(가운데)가 미국과 이스라엘의 공습으로 붕괴한 건물 앞에서 언론과 인터뷰하고 있다. 2026.4.14 테헤란 AFP 연합뉴스


정부는 이란에 총 50만 달러(약 7억 4000만원) 규모의 인도적 지원을 국제적십자위원회(ICRC)를 통해 제공하기로 결정했다고 14일 밝혔다.

외교부는 최근 중동 정세와 관련해 유엔 등 국제 사회의 인도적 지원 요청에 따라 이번 지원을 결정했다고 밝혔다.

유엔 기구들은 3월 26일 이란 난민 대응을 위한 긴급 지원 요청을 발표했다. 같은 달 6일 국제적십자사연맹도 이란에 대한 긴급 지원을 요청했다.

앞서 정부는 중동 정세와 관련해 레바논에는 유엔아동기금(UNICEF), 유엔난민기구(UNHCR) 등을 통해 총 200만 달러(약 29억 4000만원) 규모의 인도적 지원을 제공한 바 있다.

정부는 “이번 지원이 피해지역 내 인도적 상황 완화에 도움이 되기를 기대한다”라고 밝혔다.
권윤희 기자
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