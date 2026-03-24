“판단 부족”…장영란, 다이어트 제품 ‘홈쇼핑 연계 편성’ 의혹 사과

관련 규정 어긴 것 없어

홈쇼핑·방송 섭외·연출 등에 관여 안 해

결과적으로 “판단 부족” 사과

이미지 확대 장영란 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 장영란 인스타그램

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방송인 장영란이 자신이 운영하는 다이어트 제품 브랜드를 둘러싼 이른바 ‘연계 편성’ 의혹이 불거지자 “관련 규정을 어긴 것은 없다”면서도 “판단이 부족했다”고 사과했다.장영란은 24일 자신의 인스타그램에 “최근 한 유튜브 영상에서 제가 책임지고 있는 브랜드와 관련된 내용이 다뤄지면서, 많은 분들께 걱정과 심려를 끼쳐드리게 된 것 같아 먼저 정말 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다”며 장문의 글을 올렸다.장영란은 “현재 제기된 내용들은 하나하나 꼼꼼히 확인하고 있다”며 “지금까지 확인한 바로는 저희가 관련 규정과 가이드라인을 준수하여 진행해왔고, 그 과정에서 어기거나 놓친 부분은 없다”고 강조했다.이어 홈쇼핑·방송 연출 등에 관여한 사실은 없다고 선을 그었다. 장영란은 “홈쇼핑이나 방송 측의 연출 과정이나 출연자 섭외에 저희가 관여한 사실이 없다”며 “그럼에도 결과적으로 적절하지 못한 출연자를 통해 저희 제품이 소개되면서 많은 분들께 불편함과 실망을 드리게 된 점에 대해서는 무겁게 받아들이고 있고, 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.연계 편성 문제에 대해선 “그동안 제가 정말 열심히 만든 좋은 제품을 더 많은 소비자분들께 소개할 수 있는 하나의 방식이라고 생각해왔다”며 “하지만 그 과정이 어떤 분들께는 다르게 느껴질 수 있었고, 결과적으로는 제 판단이 부족했던 부분도 있었다고 생각한다”고 고개 숙였다.장영란은 “이번 일을 계기로 소비자분들 입장에서 어떤 부분이 부족하게 느껴졌는지, 또 어떤 점이 오해나 불편으로 이어졌는지 더 꼼꼼히 돌아보겠다. 앞으로는 더 신중하고 더 세심하게 소통하겠다”며 “오랜 시간 취재와 조사 끝에 만들어진 콘텐츠를 통해 보내주신 질책도 무겁게 받아들이겠다. 아픈 말일수록 더 잘 새기겠다. 부족했던 부분은 고치고, 더 고민하고, 더 책임감 있게 나아가는 장영란이 되겠다”고 거듭 사과했다.앞서 유튜브 채널 ‘사망여우TV’는 장영란의 브랜드 제품과 지상파 건강 정보 프로그램, 홈쇼핑 편성이 맞물린 정황이 있다고 주장했다.사망여우 측은 MBC ‘건강의 재구성 썰록’에서 특정 성분(파비플로라)을 통한 체중 감량 사례가 소개된 시점과 홈쇼핑 판매 방송 편성이 맞물렸다고 지적했다. 또한 방송 화면에 노출된 제품 패키지가 장영란 브랜드 제품과 동일해 보인다는 점도 문제 삼았다.