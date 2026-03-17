‘온 세상을 울릴 때까지’...BTS 공연 D-4

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그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 나흘 앞둔 17일 서울 종로구 교보생명 본사 사옥 외벽에 BTS의 메시지가 담긴 문구가 걸려 있다. 2026.3.17 홍윤기 기자
그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 나흘 앞둔 17일 서울 종로구 교보생명 본사 사옥 외벽에 BTS의 메시지가 담긴 문구가 걸려 있다.
오는 21일 광화문광장에서 BTS의 컴백 공연이 열리는 가운데, 당일 최대 26만 명의 인파가 몰릴 것으로 예상되면서 경찰과 서울시는 인파 밀집을 막기 위해 주변 빌딩 31곳에 대한 통제에 나선다.
최재란 서울시의원, 시민평가 ‘종합우수 의원’ 공동 3위… ‘일 잘하는 의원’ 실력 입증
서울시의회 교육위원회 최재란 의원(더불어민주당, 비례대표)이 시민단체가 실시한 의정활동 평가에서 우수 의원 공동 3위에 선정되며 지난 4년간 의정활동 성과를 인정받았다. 지난 11일 서울와치와 정보공개센터 등의 발표에 따르면 시민의정감시단이 2022년부터 2025년까지 제11대 서울특별시의회 행정사무감사를 평가해 종합 분석한 ‘시의원 시민평가 보고서’에서 최 의원이 종합우수 의원 공동 3위에 이름을 올렸다. 서울와치는 매년 시민의정감시단을 구성해 시민들이 직접 행정사무감사 회의 영상을 확인하고 시의원의 질의와 감사 활동을 점검하는 방식으로 평가해 왔다. 이번 평가는 시민이 의정활동을 직접 점검하는 시민 감시 방식으로 진행됐다. 4개년 종합평가 결과 종합우수 의원은 11명(12.50%)이었다. 최 의원은 2022년 서울시의회 출입기자단이 선정한 행정사무감사 우수의원 선정에 이어 2023·2024년 시민의정감시단 우수의원 선정까지 3년 연속 수상한 바 있다. 또한 최 의원은 행정사무감사 과정에서 정책 문제를 적극적으로 지적하고 서울시 행정에 대한 감시와 견제 역할을 충실히 수행했다는 평가를 받았다. 시민의정감시단은 행정사무감사가 지방의회의 핵심 의정활동으로,
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세종대로 광화문∼시청 구간은 공연 전날인 20일 오후 9시부터 22일 오전 6시까지 33시간 동안 전면 통제된다.
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