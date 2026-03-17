‘온 세상을 울릴 때까지’...BTS 공연 D-4

이미지 확대 그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 나흘 앞둔 17일 서울 종로구 교보생명 본사 사옥 외벽에 BTS의 메시지가 담긴 문구가 걸려 있다. 2026.3.17 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 나흘 앞둔 17일 서울 종로구 교보생명 본사 사옥 외벽에 BTS의 메시지가 담긴 문구가 걸려 있다. 2026.3.17 홍윤기 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 나흘 앞둔 17일 서울 종로구 교보생명 본사 사옥 외벽에 BTS의 메시지가 담긴 문구가 걸려 있다.오는 21일 광화문광장에서 BTS의 컴백 공연이 열리는 가운데, 당일 최대 26만 명의 인파가 몰릴 것으로 예상되면서 경찰과 서울시는 인파 밀집을 막기 위해 주변 빌딩 31곳에 대한 통제에 나선다.세종대로 광화문∼시청 구간은 공연 전날인 20일 오후 9시부터 22일 오전 6시까지 33시간 동안 전면 통제된다.