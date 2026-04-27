중앙선 넘었나… 승용차 정면충돌, 경차 탄 노부부 숨져

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중앙선 넘었나… 승용차 정면충돌, 경차 탄 노부부 숨져

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-04-27 06:52
수정 2026-04-27 06:52
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119구급대 자료 이미지. 서울신문DB
119구급대 자료 이미지. 서울신문DB


강원 동해에서 승용차 2대가 정면 충돌해 2명이 숨지는 사고가 발생했다.

27일 경찰 등에 따르면 전날 오후 7시 20분쯤 동해시 평릉동의 한 도로에서 A(53)씨가 몰던 로체 승용차가 마주 오던 모닝 승용차와 충돌했다.

이 사고로 모닝 승용차 운전자 B(71·여)씨와 옆자리에 있던 남편 C(81)씨가 크게 다쳐 심정지 상태로 인근 병원으로 옮겨졌으나, 끝내 사망 판정을 받았다.

A씨는 경상을 입어 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

경찰은 로체 승용차가 주행 중 중앙선을 넘어 마주 오던 모닝 차량을 들이받은 것이 아닌가 보고, A씨를 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
이정수 기자
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