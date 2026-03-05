필리핀도 한국 관광객이 1위…필리핀 관광부, “올해 전방위 마케팅 전개”

이미지 확대 필리핀 세부의 톱스 전망대 모습. 필리핀 관광부 제공. 닫기 이미지 확대 보기 필리핀 세부의 톱스 전망대 모습. 필리핀 관광부 제공.

이미지 확대 얼윈 발라네 필리핀 관광부 한국지사장. 필리핀 관광부 제공. 닫기 이미지 확대 보기 얼윈 발라네 필리핀 관광부 한국지사장. 필리핀 관광부 제공.

지난해 필리핀을 방문한 한국인 관광객은 125만여명으로 필리핀 외래관광객 1위에 올랐다. 필리핀 관광부 한국사무소는 “2025년 한국인 관광객이 125만 1581명을 기록하며 전체 외국인 관광객의 21.34%를 차지, 미국·일본·호주·캐나다를 제치고 필리핀 최대 아웃바운드(외국인의 자국 여행) 시장 지위를 유지했다”고 5일 밝혔다.필리핀 관광부는 또 “지난해 대비 (한국인 여행자 수가) 20.49% 감소했으나, 이는 2024년 코로나 팬데믹 이후 보복 여행 수요와 항공 공급 확대가 동시에 작용했던 일시적 고점 이후 시장이 안정화되는 과정으로 해석된다”며 “특히 2019년 대비 회복률 62.9%를 기록하며 중국(15.35%)과 대만(62.18%)을 상회, 한국 시장의 구조적 수요 기반이 여전히 견고함을 재확인했다”고 덧붙였다.필리핀 관광부는 지난해에 이어 올해 좀 더 공격적인 소비자 접점 확대 전략을 펼 계획이다. 얼윈 페르난데스 발라네 필리핀 관광부 한국 지사장은 “필리핀 정부와 함께 입국 절차 편의를 위한 이트래블(eTravel) 시스템 운영, 공항 혼잡 분산 정책 추진, 한국어 응대 관광경찰 운영, 긴급 대응 시스템 개선, 관광객 지원 인프라 확대 등 여행 전반의 신뢰도를 높이기 위한 조치를 강화하고 있다”며 “이는 단순한 방문객 확대를 넘어, 체류 만족도와 재방문율 제고를 목표로 한 구조적 개선 전략의 일환”이라고 설명했다.그는 이어 “2026년은 본격적인 성장 모멘텀을 시작하는 전환점이 될 것”이라며 “기존의 ‘선 앤 비치’ 이미지에서 나아가 휴양·액티비티·도시 라이프·교육·장기 체류를 아우르는 복합 관광 목적지로 포지셔닝을 강화하고 한국 시장에서의 질적 성장을 본격화할 계획”이라고 강조했다.