“교회의 심장이 어디를 향해 뛰는지 보여준 시간”…명성교회 특별새벽집회 성료

이미지 확대 어린이와 청소년으로 가득한 서울 강동구 명성교회 특별새벽집회 장면. 명성교회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 어린이와 청소년으로 가득한 서울 강동구 명성교회 특별새벽집회 장면. 명성교회 제공.





서울 강동구 명일동 명성교회는 “3월 특별새벽집회가 ‘성령으로 사는 삶’이라는 주제로 2월 25일부터 28일까지 4일간 명성교회 예루살렘성전에서 열렸다”고 1일 밝혔다. 김하나 담임목사가 갈라디아서 5장 22~23절을 주제 성구로 삼아 매일 새벽 5시 50분부터 3부에 걸쳐 진행했다.

‘특새’는 이 교회의 상징적인 행사 중 하나로, 1980년 교회 창립 이후 한 해도 거르지 않고 이어오고 있다. 해마다 3월, 9월에 진행된다.

“그리스도인의 삶에는 성령의 열매, 조용한 능력이 필요하며 초대교회의 부흥 뒤에 있었던 친절과 환대를 회복해야 한다”고 강조했다.

명성교회가 밝힌 이번

‘

특새

‘

의 가장 큰 특징은

“

다음 세대가 예배의 중심

”이었다는 점이다

. 집회 기획 단계부터 젊은 세대의 참여 비중을 높였고, 다음 세대가 건강한 신앙의 유산을 이어가도록 신선한 프로그램을 진행해 30~40대 젊은 층의 예배 참석률을 높였다. 중등부의 우윤주 학생은 “세상이 말하는 성공이 아니라 하나님이 기뻐하시는 삶을 살고 싶다”며 “이번 집회를 통해 주변의 많은 친구들이 함께 하나님께 쓰임 받는 세대가 되기를 결단했다”고 말했다.





명성교회는

“

특별새벽집회 강단을 빼곡히 메운 어린이와 청소년의 모습은 그 자체로 큰 감동

”이라며

“

교회의 심장이 어디를 향해 뛰고 있는지를 보여준 시간이었다

”고 평가했다

.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘쉐마 어게인(Shema again) : 하나님을 사랑하는 다음 세대를 길러내라’를 2026년 주제로 삼은 명성교회가 올해 첫 특별새벽집회(특새)를 마무리했다.김하나 목사는 설교를 통해 “얕은 영성의 시대, 오직 진리의 영이신 성령님을 분명하게 믿고 고백할 때 열매를 맺게 된다”며