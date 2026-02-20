글로벌엘림재단, 다문화 유학생 33명에 장학금

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

글로벌엘림재단, 다문화 유학생 33명에 장학금

손원천 기자
손원천 기자
입력 2026-02-20 16:04
수정 2026-02-20 16:04
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
다문화 유학생 등 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 글로벌엘림재단 제공.
다문화 유학생 등 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 글로벌엘림재단 제공.


글로벌엘림재단이 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 ‘2026 주한대사 초청 오찬회 및 다문화 유학생 장학금 수여식’을 열고 총 27개국 33명의 유학생에게 장학금을 전달했다고 20일 밝혔다. 재단 측은 “이번 행사는 국내 거주 외국인 유학생들이 한국 사회의 일원으로 자리 잡고, 세계적인 리더로 성장할 수 있도록 격려하기 위해 마련됐다”며 “벨라루스, 페루, 체코, 이스라엘 등 24개국 주한 외교사절과 유명환 전 외교통상부 장관, 정구창 성평등가족부 차관, 황우여 전 의원, 손영종 연세대 부총장 등 각계 주요 인사 100여 명이 참석했다”고 전했다.

이 재단의 이사장인 이영훈 여의도순복음교회 목사는 인사말을 통해 “오늘 이 자리는 나라와 문화, 언어를 넘어서 우리의 마음을 함께 나누는 귀한 자리”라며 “장학생 여러분은 각 나라를 잇는 중요한 가교이자 대사들인 만큼, 본국과 한국 사이에서 귀한 브리지 역할을 감당해 달라”고 당부했다.

이미지 확대
글로벌엘림재단 이사장인 이영훈 여의도순복음교회 목사가 인사말을 하고 있다. 글로벌엘림재단 제공.
글로벌엘림재단 이사장인 이영훈 여의도순복음교회 목사가 인사말을 하고 있다. 글로벌엘림재단 제공.


수여식에서는 콜롬비아 출신의 모니카(이화여대)가 유학생 대표로 장학 증서를 받았다. 장학생 대표로 답사를 전한 러시아 출신 김기주(영산신학원)는 “한국에서 배운 사랑을 세계에 전하는 인재가 되겠다”고 밝혔다.

글로벌엘림재단은 국내 거주 다문화 가족 및 유학생의 안정적인 정착과 글로벌 리더 양성을 위해 2022년 설립됐다. 현재까지 240여 명의 유학생에게 장학금을 지급했다. 주한 대사관과의 긴밀한 네트워크를 통해 민간 외교의 거점 역할도 수행하고 있다.
손원천 선임기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 장학금 수여식에서 장학금을 받은 유학생 수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로