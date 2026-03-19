WBC 첫 우승 베네수엘라 ‘국가경축일’ 선포

시민들 거리 몰려나와 ‘주권’ 만끽

이미지 확대 “우리가 세계 챔피언” 델시 로드리게스(오른쪽) 베네수엘라 임시대통령과 아라셀리스 레온 베네수엘라 야구 연맹 회장이 18일(현지시간) 카라카스 대통령궁에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 우승 기념행사에서 우승 트로피를 들고 있다.

카라카스 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 “우리가 세계 챔피언” 델시 로드리게스(오른쪽) 베네수엘라 임시대통령과 아라셀리스 레온 베네수엘라 야구 연맹 회장이 18일(현지시간) 카라카스 대통령궁에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 우승 기념행사에서 우승 트로피를 들고 있다.

카라카스 AFP 연합뉴스

2026-03-20 12면

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“비바, 베네수엘라!”올해 월드베이스볼클래식(WBC)에서 미국과의 이른바 ‘마두로 매치’에서 승리해 처음 우승한 베네수엘라가 ‘국가적 경사’로 하나가 됐다. 극심한 경제난 속에 자국 대통령이 세계 최강국에게 수갑이 채워져 체포되는 초유의 사태를 겪었던 베네수엘라였기에 이번 우승은 형용할 수 없는 특별한 감정을 갖게 했다.델시 로드리게스 베네수엘라 임시대통령은 자국의 WBC 우승 이후 18일(현지시간)을 국가경축일로 선포했다고 외신들이 전했다. 로드리게스 임시대통령은 전날 엑스에 올린 글을 통해 “내일 하루를 국가 경축일이자 휴일로 지정하기로 결정했다”며 “우리 젊은이들이 거리와 광장, 공원, 경기장으로 나와 이 승리를 마음껏 축하하길 바란다”고 밝혔다. 텔레그램을 통해 공유된 영상에서 로드리게스 임시대통령은 “온 나라가 너무나 행복하다”며 베네수엘라 국가대표팀에 “감사의 포옹”을 전하고 싶다고 했다.지난해 노벨평화상을 받은 야권 지도자 마리아 코리나 마차도도 엑스를 통해 “우리가 세계 챔피언이다. 베네수엘라 국민이라는 사실이 얼마나 자랑스러운지 모르겠다”고 전했다.우승이 확정되고 수도 카라카스의 라후벤투드 광장은 열광의 도가니에 빠지는 등 베네수엘라 전체가 축제의 장으로 바뀌었다고 현지 일간 엘나시오날이 전했다. 특히 시민들은 이번 우승이 베네수엘라가 엄연한 주권 국가임을 보여준 것이라며 감정이 복받친 모습이었다.대표팀은 이번 우승의 공을 어려운 시기를 겪고 있는 국민에게 돌렸다. 메이저리거로 활약 중인 에우헤니오 수아레즈는 “아무도 베네수엘라를 믿지 않았지만, 우리는 우승을 차지했다”며 “이는 전국민을 위한 축제”라고 말했다.