"독도의 모든 것 알려드려요"…동북아역사재단 '독도 시민강좌'

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
"독도의 모든 것 알려드려요"…동북아역사재단 '독도 시민강좌'

손원천 기자
손원천 기자
입력 2026-02-20 10:12
수정 2026-02-20 10:12
동북아역사재단은 이달 21일부터 10월 17일까지 총 7회에 걸쳐 서울 영등포구 독도체험관에서 ‘독도 시민강좌’를 연다고 20일 밝혔다.

독도를 연구해 온 전문가들이 조선시대부터 현재에 이르는 독도의 역사와 옛 지도, 국제법 등을 설명해준다. 독도체험관을 함께 둘러보며 독도의 현황과 자연환경도 생생하게 느낄 수 있다.

참가신청 QR코드.
참가신청 QR코드.


첫 강좌인 21일에는 홍성근 재단 독도실장이 ‘광복 후 독도의 이용과 관리: 표목(標木)과 폭격(爆擊) 사이, 1947∼1948 독도에서 무슨 일이 있었나’를 주제로 강연한다. 광복 직후의 혼란기에 독도를 지키기 위해 진행된 학술조사, 1948년의 비극적인 독도 폭격 사건, 에도시대 일본의 독도 인식 등 다양한 이야기를 들려준다.

강연은 매달 진행된다. 러일 전쟁과 독도, 옛 지도로 만나는 울릉도와 독도, 한일 관계 속 독도 이슈 등 다양한 설명을 들을 수 있다. 강좌는 누구나 참여할 수 있다. 무료로 진행된다. 포스터와 독도체험관 배너에 있는 정보무늬(QR 코드)를 통해 신청하면 된다.
손원천 선임기자
