윤유현 서대문구의회 8대 의장, 오는 7일 출판기념회 개최

윤유현 서대문구의회 제8대 의장이 오는 7일 오후 1시 명지대학교 신관에서 저서 ‘독도는 우리땅. 대마도도 우리땅’ 출판기념회를 개최한다.
서울 서대문구의회 제8대 전반기 의장을 지낸 윤유현 의원이 오는 7일 오후 1시 명지대학교 신관(MCC관)에서 저서 ‘독도(獨島)는 우리 땅, 대마도(對馬島)도 우리 땅’ 출판기념회를 개최한다.
이날 행사는 저자와의 만남과 사인회에 이어 내외빈 축사와 저자 인사말 순으로 진행된다. 행사에는 지역 정관계 인사들과 구민들이 참석할 예정이다.
윤 의원은 제8대 서대문구의회 전반기 의장을 지내며 합리적인 의회 운영과 현장 중심의 행정을 실천했다는 평가를 받고 있다. 그는 지금도 지역의 크고 작은 현안 해결을 위해 활발한 의정 활동을 이어가고 있다.
