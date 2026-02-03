‘북한산성+한양의 수도성곽’ 세계유산 등재 신청

ICOMOS 심사 거쳐 내년 최종 심의

고양시… ‘세계유산 2개 갖게 될까’

이미지 확대 탕춘대성 전경 탕춘대성은 조선시대 한양도성과 북한산성을 연결해 유사시 백성의 피난과 군량 보관을 지원하기 위해 축조된 보조 방어 성곽이다. 닫기 이미지 확대 보기 탕춘대성 전경 탕춘대성은 조선시대 한양도성과 북한산성을 연결해 유사시 백성의 피난과 군량 보관을 지원하기 위해 축조된 보조 방어 성곽이다.

이미지 확대 북한산성 전경 닫기 이미지 확대 보기 북한산성 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국가유산청이 고양시·서울시·경기도와 함께 북한산성 및 ‘한양의 수도성곽’을 하나로 묶어 유네스코에 세계유산 등재 신청서를 제출했다고 3일 밝혔다.한양의 수도성곽은 조선시대 수도 한양을 방어하기 위해 조성된 성곽 체계로, 행정 중심지인 한양도성, 군사 방어용 거점인 북한산성, 피난과 장기전에 대비한 탕춘대성을 하나로 연결한 대규모 단일 유산이다.고양시는 이 유산이 수도 방어와 통치 체계의 변천 과정을 잘 보여주는 역사적 가치를 지니고 있다고 보고, 국제심사의 첫 단계인 등재신청서 제출을 마쳤다. 신청 과정에는 국가유산청을 중심으로 고양시와 서울시, 경기도가 공동 참여했다.제출된 신청서는 유네스코 세계유산센터의 완성도 검사를 거쳐 3월부터 국제기념물유적협의회(ICOMOS)의 평가를 받게 된다. 이후 심의 대상으로 선정되면 내년 열리는 제49차 세계유산위원회에서 최종 등재 여부가 결정될 예정이다.등재가 확정될 경우 고양시는 조선왕릉(서삼릉·서오릉)에 이어 두 번째 세계유산을 보유하게 되며, 경기도 31개 시군 가운데 유일하게 2건의 세계유산을 가진 지방자치단체가 된다.고양시 관계자는 “북한산성의 역사적 가치를 국제사회에 알리는 중요한 계기가 될 것”이라며 “세계유산 등재는 관광 활성화와 지역 발전에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대한다”고 말했다.