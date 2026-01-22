호반호텔앤리조트, “모든 접점에서 고객 만족 실현”…‘소비자중심경영 실천 선언식’ 개최

이미지 확대 이정호(앞줄 왼쪽 여섯번째) 호반호텔앤리조트 부회장과 임직원들이 22일 서울 서초구 본사에서 ‘2026 소비자중심경영(CCM) 실천 선언식’을 연 뒤, 파이팅을 외치고 있다. 호반호텔앤리조트 제공. 닫기 이미지 확대 보기 이정호(앞줄 왼쪽 여섯번째) 호반호텔앤리조트 부회장과 임직원들이 22일 서울 서초구 본사에서 ‘2026 소비자중심경영(CCM) 실천 선언식’을 연 뒤, 파이팅을 외치고 있다. 호반호텔앤리조트 제공.

호반호텔앤리조트가 ‘2026 소비자중심경영(CCM) 실천 선언식’을 열고 고객 중심 문화 정착을 다짐했다. 호반호텔앤리조트는 “지난해 1월 CCM 도입 선포식 이후 1년간 전사적인 노력을 기울인 끝에 지난 12월에 첫 인증을 획득했다”며 “이를 기념해 서울 서초구 본사에서 선언식을 열어 CCM 인증 성과를 전사적으로 공유하고, 2026년 고객 중심 경영 비전을 확고히 세웠다”고 22일 밝혔다.CCM 인증은 기업의 경영 활동을 소비자 관점에서 구성하고 지속적으로 개선하고 있는지를 한국소비자원이 평가하고 공정거래위원회가 인증하는 제도다. 호반호텔앤리조트는 “올해 추진 전략으로 ▲고객 중심 경영 의지 확산을 위한 대외 프로모션 강화 ▲고객 중심 문화 정착을 위한 직원교육 및 포상 체계 확립 ▲VOC 기반의 고객 경험 개선 ▲고객보호 체계 고도화 등을 선정했다”고 덧붙였다.이정호 호반호텔앤리조트 부회장은 “지난해가 인증 획득의 기틀을 마련한 해였다면, 올해는 고객이 현장의 변화를 직접 느낄 수 있도록 실천에 힘써야 할 시기”라며 “모든 접점에서 고객 만족을 실현하기 위해 전사적인 노력을 기울여 달라”고 당부했다.호반그룹에 속한 호반호텔앤리조트는 충북 제천시 포레스트 리솜과 레스트리, 충남 태안군 안면도 아일랜드 리솜, 덕산 스플라스 리솜, 제주 퍼시픽 리솜 등 리조트를 운영하고 있다. 강원도 고성군 화진포 일대에 프리미엄 복합리조트 조성 사업도 추진 중이다.