‘49년 역사’ 박물관대학서 전문가들에게 역사 배워볼까

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘49년 역사’ 박물관대학서 전문가들에게 역사 배워볼까

윤수경 기자
윤수경 기자
입력 2026-01-07 16:10
수정 2026-01-07 16:22
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
국립중앙박물관회 박물관대학(박물관 특설강좌) 모습. 국립중앙박물관회 제공
국립중앙박물관회 박물관대학(박물관 특설강좌) 모습.
국립중앙박물관회 제공


49년 역사를 지닌 박물관대학(박물관 특설강좌)이 수강생을 모집한다.

사단법인 국립중앙박물관회는 49기 박물관 특설강좌 수강생을 모집한다고 7일 밝혔다.

해당 강좌는 1977년부터 2025년까지 약 1만 7000여 명의 수료자를 배출했다. 처음에는 학예직의 자질 향상과 새로운 전문 학예직 양성을 위한 목적으로 개설돼 전문 분야 종사자 중심으로 운영됐지만, 1981년부터 운영주체가 국립중앙박물관에서 국립중앙박물관회로 이관된 후 대상이 일반인까지 확대됐다.

이번 특설강좌는 국립중앙박물관 전시와 연계성을 높이고 주차별 강의 주제의 다양화를 목표로 구성했다. 강사진은 국립중앙박물관, 지역 국립박물관의 학예연구직과 주제별 국내 최고의 교수로 구성됐다. 한국사를 다루는 특설강좌1과 세계사를 다루는 특설강좌2가 열린다. 모두 33개 강의가 운영된다.

강좌는 3~12월 매주 1회씩 총 33회에 걸쳐 국립중앙박물관 교육관에서 진행된다. 신청은 국립중앙박물관회 홈페이지 또는 전화 접수를 통해 가능하며, 특설강좌 외에도 일반 시민을 대상으로 한 6개의 테마강좌도 마련된다.
윤수경 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
박물관 특설강좌의 운영주체가 바뀐 해는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로