세계 최대 규모 정부세종청사 옥상 정원서 ‘음악 공연’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

세계 최대 규모 정부세종청사 옥상 정원서 ‘음악 공연’

박승기 기자
박승기 기자
입력 2025-10-14 12:22
수정 2025-10-14 12:22
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

세종시 24일 공연에 시민 200명 선착순 모집

정부세종청사 전경. 세종 연합뉴스
정부세종청사 전경. 세종 연합뉴스


세계 최대 규모 옥상 정원으로 기네스북에 등재된 정부세종청사 옥상 정원에서 24일 가을 음악회가 열린다.

세종시는 14일 세종청사 옥상 정원 ‘음악 산책’에 참여할 시민 200명을 선착순으로 모집한다고 밝혔다. ２４일 오후 7～8시 30분까지 진행되는 음악 산책은 세종청사 옥상을 거닐며 전통악기·재즈 공연 등을 감상할 수 있는 프로그램이다.

‘찾아가는 세종 한글 컬처로드’와 연계해 열리며 독립 음악그룹 ‘방구석 프로 뮤즈’, 전통악기의 대중화를 선보이는 ‘봉숭아프로젝트’, 재즈 싱어송라이터 ‘이훈주’가 무대에 올라 개성이 돋보이는 감성 충만한 공연을 선보인다

본인을 포함해 최대 4명까지 참가 신청할 수 있으며 입장료는 없다. 신청은 15∼16일 이틀간 카카오채널 ‘한글문화도시 세종’(pf.kakao.com/_xauBxnn)을 통해 선착순으로 모집하고, 당첨자는 17일 개별 통보할 예정이다.

김려수 세종시 문화체육관광국장은 “세종청사 옥상 정원이라는 특별한 공간에서 달빛과 도심의 야경을 배경으로 음악 공연을 즐길 수 있는 추억을 제공할 것”이라고 말했다.



세종청사 옥상 정원은 전체 길이가 3.6㎞에 축구장 12개 크기(8만 8279㎡)로 2016년 세계 최대 옥상 정원으로 기네스북에 올랐다.
세종 박승기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로