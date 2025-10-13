세계적 아트페어 프리즈 아부다비 출격 예고…중동으로 쏠리는 세계 미술 시장 눈

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

세계적 아트페어 프리즈 아부다비 출격 예고…중동으로 쏠리는 세계 미술 시장 눈

윤수경 기자
윤수경 기자
입력 2025-10-13 17:52
수정 2025-10-13 17:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
아랍에미리트 아부다비의 모습 ©️아부다비 문화관광부
아랍에미리트 아부다비의 모습
©️아부다비 문화관광부


아트바젤이 카타르를 거점으로 확정한 것에 이어 프리즈가 아부다비를 거점으로 정하며서 세계 양대 아트페어가 모두 중동에서 열리게 됐다.

프리즈는 아랍에미리트 아부다비 문화관광부와 협력해 2026년 ‘프리즈 아부다비’를 선보인다고 13일(현지시간) 밝혔다. 이번 협력은 중동 지역의 예술 생태계를 새롭게 그리고 아부다비를 세계 미술 캘린더의 중심축으로 자리하게 될 이정표로 평가된다.

지난 17년간 열린 아부다비 아트페어인 ‘아부다비 아트’가 내년부터 프리즈 아부다비로 전환되는 형태다. 이로써 영국 런던에서 시작한 프리즈는 미국 뉴욕, 로스앤젤레스, 대한민국 서울에 이어 다섯 번째 거점을 마련했다.

프리즈 아부다비는 아부다비의 문화적 유산을 세계 무대와 연결한다. 첫 페어는 2026년 11월 마나라트 알 사디야트에서 열리며, 중동과 전 세계 주요 갤러리들이 대거 참여할 예정이다.

사이먼 폭스 프리즈 최고경영자(CEO)는 “아부다비의 문화적 리더십과 예술에 대한 헌신은 이번 협력의 든든한 토대”라며 “프리즈의 글로벌 플랫폼을 더해 아부다비의 성취를 전 세계로 확산할 것”이라고 말했다.
윤수경 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로