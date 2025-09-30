BTS 슈가, 50억원 들여 ‘민윤기치료센터’ 열었다

BTS 슈가, 50억원 들여 ‘민윤기치료센터’ 열었다

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025-09-30 22:38
수정 2025-09-30 22:39
자폐스펙트럼장애 아동·청소년 자립 지원

이미지 확대
방탄소년단 슈가. 연합뉴스 자료사진
방탄소년단 슈가. 연합뉴스 자료사진


이미지 확대
BTS 슈가, 세브란스에 50억 기부
BTS 슈가, 세브란스에 50억 기부 그룹 방탄소년단(BTS)의 슈가(왼쪽)와 금기창 연세의료원장이 기념 촬영하는 모습. 2025.6.23 세브란스병원 제공


그룹 방탄소년단(BTS) 슈가(본명 민윤기)의 50억원 기부로 설립된 세브란스병원의 ‘민윤기치료센터’가 30일 문을 열었다.

세브란스병원은 이날 서울 신촌의 병원 제중관 1층에서 센터 개소식을 열었다. 소장은 천근아 소아정신과 교수가 맡는다.

앞서 슈가는 지난 6월 자폐스펙트럼장애 소아청소년의 치료와 사회적 자립을 도울 치료센터 건립을 위해 50억원을 쾌척했다. 연세의료원의 ‘연예인 기부금’으로는 역대 최고액이었다.

슈가의 기부금으로 건립된 민윤기치료센터에는 언어, 행동치료를 위한 치료실과 음향·방음시설이 완비된 음악·사회성 집단 치료실이 마련됐다. 보호자 대기 공간에는 자폐스펙트럼장애 미술작가 이규재의 작품도 설치된다.

또한 슈가와 천근아 교수가 음악을 치료에 접목해 개발한 사회성 집단 프로그램 ‘마인드’(MIND·Music, Interaction, Network, Diversity)가 진행된다. 슈가는 작년 하반기부터 올해 상반기까지 천 교수와 함께 자폐 아이들을 위한 음악 봉사를 진행해왔다.

센터에선 또 소아정신과 전문의와 음악·언어·행동치료사, 임상심리사 등으로 이뤄진 전문팀의 맞춤형 통합 치료도 제공된다.

오는 11월에는 MIND 프로그램에 참여한 어린이, 청소년들이 참여하는 캠프 행사가, 12월 연세대 대강당에선 참여자들의 공연도 예정돼 있다.

센터는 앞으로 음악뿐 아니라 미술, 체육 등 다양한 예술 활동과도 접목해 프로그램을 발전시키고, 관련 전문가도 양성하는 한편, 임상 연구와 학술 발표도 추진한다.

이미지 확대
세브란스병원 민윤기치료센터의 언어·사회성·음악치료실. 세브란스병원 제공
세브란스병원 민윤기치료센터의 언어·사회성·음악치료실. 세브란스병원 제공
권윤희 기자
