K팝 열기로 들썩인 LA… 2025 K팝 커버댄스 페스티벌 인 USA 성황리 개최

이미지 확대 지난 24일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 한국문화원에서 열린 ‘2025 K팝 커버댄스 페스티벌 인 USA’에서 우승을 차지한 ‘케이앤디’ 멤버들이 시상식 후 이해돈(맨 왼쪽) 주LA한국문화원 원장과 기념 촬영을 하고 있다. 주LA한국문화원 제공. 닫기 이미지 확대 보기 지난 24일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 한국문화원에서 열린 ‘2025 K팝 커버댄스 페스티벌 인 USA’에서 우승을 차지한 ‘케이앤디’ 멤버들이 시상식 후 이해돈(맨 왼쪽) 주LA한국문화원 원장과 기념 촬영을 하고 있다. 주LA한국문화원 제공.

이미지 확대 지난 24일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 한국문화원에서 열린 ‘K팝 커버댄스 페스티벌 인 USA’에서 우승을 차지한 ‘케이앤디’(KND)가 화려한 무대를 선보이고 있다. 주LA한국문화원 제공. 닫기 이미지 확대 보기 지난 24일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 한국문화원에서 열린 ‘K팝 커버댄스 페스티벌 인 USA’에서 우승을 차지한 ‘케이앤디’(KND)가 화려한 무대를 선보이고 있다. 주LA한국문화원 제공.

이미지 확대 이해돈 주LA한국문화원 원장이 지난 24일(현지시간) LA한국문화원에서 열린 ‘2025 K팝 커버댄스 페스티벌 인 USA’에서 축사를 하고 있다. 주LA한국문화원 제공. 닫기 이미지 확대 보기 이해돈 주LA한국문화원 원장이 지난 24일(현지시간) LA한국문화원에서 열린 ‘2025 K팝 커버댄스 페스티벌 인 USA’에서 축사를 하고 있다. 주LA한국문화원 제공.

이미지 확대 ‘K팝 커버댄스 페스티벌 인 USA’에서 우승을 차지한 ‘케이앤디’(KND)가 화려한 무대를 선보이고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 ‘K팝 커버댄스 페스티벌 인 USA’에서 우승을 차지한 ‘케이앤디’(KND)가 화려한 무대를 선보이고 있다.

이미지 확대 ‘K팝 커버댄스 페스티벌 인 USA’를 마친 전체 참가자가 기념 촬영을 하고 있다. 주LA한국문화원 제공. 닫기 이미지 확대 보기 ‘K팝 커버댄스 페스티벌 인 USA’를 마친 전체 참가자가 기념 촬영을 하고 있다. 주LA한국문화원 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“우리 팀의 이름 케이앤디(KND)는 ‘Kids Never Die’를 의미하는 것처럼 우리 마음 속에 간직한 어린 시절의 상상력과 창의성을 K팝을 통해 무대 위에서 되살리는 것이 우리의 목표입니다.”(USA K팝 커버댄스 페스티벌 우승팀 KND)지난 24일(현지시간) 미국 캘리포니아주에 있는 로스앤젤레스(LA) 한국문화원 아리홀에서 열린 ‘K팝 커버댄스 페스티벌 인 USA’는 객석을 참가자들의 가족들과 친구들이 찾아와 가득 메운 가운데 진행됐다. 이날 본선에는 LA는 물론, 시카고, 솔트레이크 시티 등 미국 각지에서 모인 총 12개 팀이 참가해 치열한 무대를 선보였다.참가팀들이 준비한 무대가 이어질 때마다 관객들의 응원 소리는 점점 더 커졌다. 일부 팬들은 팀이 등장하자 이름을 연호하며 분위기를 뜨겁게 달궜고, 무대를 마친 참가자들은 곧바로 객석으로 내려와 다른 팀을 응원하며 모두가 하나가 되는 진풍경을 연출했다.우열을 가리기 어려운 치열한 경연 끝에 최종 우승의 영광은 캘리포니아 오렌지카운티 출신의 7인조 그룹 케이앤디(KND)에게 돌아갔다. 6명의 여성 멤버와 1명의 남성 멤버로 구성된 케이앤디는 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주인공 그룹 ‘헌트릭스’를 연상시키는 흰 제복을 입고, ITZY의 글로벌 히트곡 ‘마.피.아 In the Morning’을 완벽하게 소화하며 날카로운 칼군무로 현장을 압도했다.팀 리더 패트리샤는 환한 미소와 함께 “올해 K팝 커버댄스 페스티벌에 재도전한 끝에 드디어 한국행 티켓을 손에 넣게 되어 너무 기쁘다”고 말했다. 이어 그는 “비록 서울에서 열리는 파이널까지 연습 시간이 많지는 않지만, 팀원들을 믿고 있기에 충분히 좋은 성과를 낼 수 있을 것이라 기대한다”며 설렘과 자신감을 동시에 드러냈다.이해돈 주LA한국문화원 원장은 “참가팀들의 수준 높은 무대가 이목을 사로잡기에 충분했다”며, “단순히 K-팝을 좋아해 잠시 맞춰본 수준이 아니라 공연 자체의 완성도가 높아 현장 분위기를 더욱 뜨겁게 만들었으며, 자발적으로 팀을 꾸려 함께 즐기고 소통하며 나누는 과정에서 선한 영향력이 확산됐다는 점도 이번 행사의 의미를 더했다”고 전했다.이어 “K-팝의 영향력은 단순한 영리적 비즈니스를 넘어, 비영리적 교류와 즐기는 문화 속에서도 함께 성장할 때 더 큰 의미가 있다”고 강조했다.아울러 이날 축제의 특별심사위원으로 참석한 레전드 밴드 넥스트(N.EX.T)의 기타리스트 김세황은 “최근 미국을 비롯하여 전세계적으로 케이팝데몬헌터스가 엄청난 인기를 끌고 있는데, 오늘 이 자리에 와보니 그것이 일시적인 현상이 아니라 오늘처럼 K팝을 사랑하는 수많은 팬들이 있었기에 가능했음을 깨달았다”면서 “K팝의 진정한 힘은 문화적 장벽과 세대를 넘어 이어지는 열정 속에서 확인됐다. 이번 축제 무대에 오른 참가자들의 뜨거운 에너지와 창의성은 단순한 모방을 넘어, K팝이 이미 전 세계 젊은 세대의 삶 속에서 꿈과 희망을 상징하는 세계적인 주류 문화이자 공통의 언어가 되었음을 보여줬다”고 소감을 밝혔다.아울러 “심사위원으로서 무대 위의 열정을 직접 마주할 수 있어 큰 영광이었고, 앞으로도 이러한 글로벌 문화 교류의 장이 보다 더 풍성하게 지속될 수 있도록 과감한 지원이 계속되길 바란다”는 바램을 덧붙였다.이번 축제는 서울신문과 주LA한국문화원(원장 이해돈)이 주최하고, 서울특별시와 한국연예제작자협회, 한국음악실연자연합회, 서울관광재단, 올케이팝, 블랙클로버, 펜타클이 후원했다.올해로 15회를 맞은 ‘K팝 커버댄스 페스티벌’은 세계 최초이자 세계 최대의 K팝 온·오프라인 한류 팬 소통 프로그램이다. K팝을 넘어 한국문화를 전세계에 널리 알리고 한류 팬들과 소통하는 축제의 장으로 자리매김하고 있다.한류의 지속적인 확산에 기여하는 것은 물론, 양극화나 차별·혐오 등 사회적 어려움으로 고통받는 전 세계의 젊은이에게 자신감을 북돋우고 위로와 희망을 전하는 소중한 자리로 평가받고 있다.한편 다음달 13일 서울에서 열리는 2025 K팝 커버댄스 페스티벌 월드 파이널에는 전 세계에서 선발된 100여명의 대표 커버댄서들이 한국을 찾는다. 이들은 서울의 주요 랜드마크를 돌며 시민들과 소통하는 등 특별한 문화 프로그램에도 참여한다. 특별한 서울에서의 꿈을 이루는 여정을 전 세계 K팝 팬들에게 생생하게 전할 예정이다.