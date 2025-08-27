도시와 건축의 만남 ‘대전 도시건축 한마당’ 내달 4일 개막

도시건축 인문학 포럼 등 다양한 전시·체험 기회

이미지 확대 도시와 건축 흐름을 조명할 수 있는 2025 대전 도시건축 한마당이 내달 4~7일까지 나흘간 대전컨벤션센터(DCC) 제1·2전시장 일원에서 열린다. 대전시 제공 닫기 이미지 확대 보기 도시와 건축 흐름을 조명할 수 있는 2025 대전 도시건축 한마당이 내달 4~7일까지 나흘간 대전컨벤션센터(DCC) 제1·2전시장 일원에서 열린다. 대전시 제공

도시와 건축의 흐름을 조명하는 대규모 건축 전시·포럼이 대전에서 열린다.대전시는 내달 4~7일까지 나흘간 대전컨벤션센터(DCC) 제1·2전시장 일원에서 ‘2025 대전 도시건축 한마당’을 개최한다고 27일 밝혔다. 포럼·전시·체험·박람회를 한자리에서 만날 수 있는 종합 축제로, 시민과 건축 전문가가 도시와 건축의 가치를 공유한다.제1전시장에서는 학계와 연구기관이 참여하는 도시건축 인문학 포럼을 비롯해 지능형도시와 건강한 삶, 지역 재생기업과 지역경제 등 8개 세션의 전문 포럼이 진행된다. 특히 대전과 일본 나가사키 간 지역재생 캡스턴 프로젝트 성과를 공유하고, 스마트시티·로컬 브랜딩·스마트 에이징 등 도시 관련 의제가 심도 있게 다룰 예정이다.제2전시장에서는 제17회 대전건축문화제, 건축·가구 박람회가 열려 산업 전시와 시민 체험이 가능하다. 건축문화제에서는 대전·충청권 5개 대학이 참여하는 졸업 작품전(153개 작품)과 제27회 대전광역시 건축상, 우수공사장 시상식이 열리고, 지역 건축사·건축가 초대작가전 등도 진행한다. 국토안전관리원과 함께하는 건설안전 VR 체험 행사와 건축디자인 캠프 수상작도 선보인다.건축·가구 박람회에는 건축자재·실내장식·스마트 건설·제로 건축 관련 약 200개 기업과 대전·충청권 가구업체 150여 곳이 참여해 최신 기술과 신제품 등을 선보인다.이장우 대전시장은 “지역 건축 문화의 저변을 넓히고 인재 육성과 산학 네트워크 확산에 기여하는 의미가 있다”며 “도시와 건축의 가치를 체험해볼 수 있는 자리가 되길 기대한다”고 밝혔다.