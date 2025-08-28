한국 아닌 일본에서…‘목 잘린’ 도요토미 히데요시? 무슨 일 [포착]

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

한국 아닌 일본에서…‘목 잘린’ 도요토미 히데요시? 무슨 일 [포착]

윤예림 기자
입력 2025-08-28 13:52
수정 2025-08-28 13:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
일본 아이치현 나고야시 니시구의 엔도지 상점가 입구에 세워진 도요토미 히데요시 동상이 목이 부러진 상태로 발견됐다. 사진은 목이 부러지기 전 동상의 모습(왼쪽)과 목이 부러진 후 동상의 모습. 나고야TV 보도화면 캡처
일본 아이치현 나고야시 니시구의 엔도지 상점가 입구에 세워진 도요토미 히데요시 동상이 목이 부러진 상태로 발견됐다. 사진은 목이 부러지기 전 동상의 모습(왼쪽)과 목이 부러진 후 동상의 모습. 나고야TV 보도화면 캡처


임진왜란을 일으켰던 도요토미 히데요시 동상이 일본에서 목이 부러진 상태로 발견됐다.

28일 일본 공영방송 NHK 등에 따르면 지난 25일 아이치현 나고야시 니시구의 엔도지 상점가 입구에 세워진 도요토미 동상의 목이 훼손된 것으로 확인됐다.

상점가진흥조합 관계자는 “25일 주민으로부터 ‘도요토미 동상의 목이 떨어져 있다’는 연락을 받았다”며 “조합 간부들이 확인한 결과 목 부분이 부러져 있었다”고 밝혔다.

조합 측은 응급조치로 동상의 목이 있던 부분에 접착테이프를 붙어놨으며, 근처에 떨어져 있던 머리 부분은 따로 보관하고 있다.

이미지 확대
일본 아이치현 나고야시 니시구의 엔도지 상점가 입구에 세워진 도요토미 히데요시 동상이 목이 부러진 상태로 발견됐다. TBS뉴스 캡처
일본 아이치현 나고야시 니시구의 엔도지 상점가 입구에 세워진 도요토미 히데요시 동상이 목이 부러진 상태로 발견됐다. TBS뉴스 캡처


앉은 자세를 하고 있는 도요토미 동상은 받침대를 포함하면 어른 허리 높이 정도의 크기다. 지난 2013년 이 동상을 기증한 니시구 자영업자 도키타 가즈히로(64)는 “수리도 힘들고, 황당하기 그지없다”고 말했다.

엔도지 상점가 입구에는 도요토미 외에도 오다 노부나가, 도쿠가와 이에야스의 동상이 세워져 있는데, 이들 역시 과거 훼손당한 적 있다. 6년 전에는 오다 동상의 팔이 잘려 나갔고, 3년 전에는 도쿠가와 동상이 쓰러진 채 발견됐다고 한다.

조합 관계자는 “상점가의 상징적인 존재인데, 매우 안타깝다”고 토로했다. 조합은 경찰에 신고하는 방안을 검토하고 있다.
윤예림 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로