“키 늘려드립니다” 230만원 내고 1.4㎝ 컸는데 2주 만에 “원래 키로…”

중국의 한 10대 소년이 신장 연장 치료로 6개월 만에 1.4㎝ 성장했지만, 치료 중단 2주 만에 원래 키로 되돌아간 사연이 전해졌다.

중국의 한 10대 소년이 신장 연장 치료에 1만 6700위안(약 235만원)을 투자해 6개월 만에 1.4㎝ 성장했지만, 치료 중단 2주 만에 원래 키로 되돌아간 사연이 전해졌다.지난 20일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 황모(16)군은 올해 2월부터 8월까지 중국 남동부 푸젠성 샤먼의 한 기관에서 6개월간 ‘키 늘리기’ 치료를 받았다.그의 아버지 황씨는 아들의 키가 치료 후 165㎝에서 166.4㎝로 1.4㎝ 증가했지만, 치료 종료 후 단 2주 만에 165㎝로 다시 줄어들었다고 밝혔다.황씨는 치료를 제공한 기관에 항의했다. 이에 해당 기관 직원은 “황군은 키를 교정하기에는 너무 나이가 많다”며 전액 환불해줬다고 한다. 황씨는 “진실을 더 일찍 말해줬어야 했다”고 불만을 토로했다.황씨는 1~2주마다 아들을 데리고 치료를 받으러 갔으며, 치료에는 다리 스트레칭과 무릎의 성장판을 자극하는 의료 장비 사용이 포함됐다. 황씨는 예약을 건너뛸 때 아들의 키가 다시 줄어드는 것을 발견했지만, 기관 측은 치료가 완료되지 않았기 때문이라고 설명했다.해당 기관은 베이징뉴스와의 인터뷰에서 “치료 목적은 아이의 무릎뼈를 자극해 키가 더 크도록 돕는 것”이라고 밝혔다.그러나 베이징협화의학원병원의 내분비학자 우쉐옌(吳學燕) 박사는 강제 스트레칭이 키를 늘리는 과학적 방법이 아니라고 지적했다. 그는 스트레칭으로 0.5~1㎝ 정도 키를 늘리는 것이 가능하다고 인정하면서도 “사람은 일반적으로 오전에 오후보다 0.5~1㎝ 더 크다”며 일시적인 변화일 뿐이라고 설명했다.우 박사는 “사람의 체중이 하루 종일 척추를 압박해 밤엔 키가 줄어들고, 자는 동안 척추가 이완되면서 키가 늘어난다”며 “인간은 국수가 아니다. 사람을 늘려서 키를 크게 하는 것은 비과학적”이라고 강조했다.그는 키를 늘리는 효과적인 방법으로 운동을 제시했다. 운동이 성장호르몬 수치를 높일 수 있기 때문이다.온라인에서는 다양한 반응이 나타났다. 한 네티즌은 “키에 관해서는 80%가 DNA, 20%가 수면의 질에 달려 있다”고 댓글을 달았다. 다른 이는 “이런 치료가 정말 효과가 있다면 키 작은 사람은 없을 것”이라고 지적했다. 또 다른 네티즌은 “일부 사람들이 부모의 불안감을 이용해 돈을 빼앗는 것은 부끄러운 일”이라고 비판했다.해당 기관의 이름은 공개되지 않았으며 아동을 대상으로 이런 치료를 수행할 자격이 있는지는 알려지지 않았다.