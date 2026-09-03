가민도 코로스도 아니었다…3만원짜리 카시오 시계 차고 우승한 페루 마라토너

세줄 요약 페루의 크리스티안 파체코가 3만원짜리 카시오 F-91 전자시계를 차고 멕시코시티 마라톤에서 2시간 10분 3초로 우승했다. GPS나 심박수 기능이 없는 단순한 시계를 택한 이유는 데이터보다 훈련으로 익힌 페이스 감각에 집중하기 위해서였다. 3만원 카시오 시계 차고 국제마라톤 우승

GPS·심박수 없는 미니멀 워치 선택 배경

훈련 감각으로 페이스 조절한 엘리트 선수

이미지 확대 페루의 크리스티안 파체코가 지난달 30일 멕시코 멕시코시티에서 열린 제43회 멕시코시티 마라톤 남자 부문에서 가장 먼저 결승선을 통과하며 결승 테이프를 끊고 있다. 멕시코 시티 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 페루의 크리스티안 파체코가 지난달 30일 멕시코 멕시코시티에서 열린 제43회 멕시코시티 마라톤 남자 부문에서 가장 먼저 결승선을 통과하며 결승 테이프를 끊고 있다. 멕시코 시티 EPA 연합뉴스

이미지 확대 파체코가 착용한 카시오의 F-91 모델. 카시오 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 파체코가 착용한 카시오의 F-91 모델. 카시오 홈페이지 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

마라톤 기록 단축을 목표로 최첨단 기술 경쟁이 펼쳐지고 있는 가운데 페루의 정상급 선수가 단독 22달러(약 3만원)짜리 저가 전자시계를 착용하고 국제대회에서 우승해 화제다.육상 전문 매체 러너스 월드는 3일(한국시간) “크리스티안 파체코(33)는 지난달 30일 멕시코시티 마라톤에서 카시오 사의 F-91을 착용하고 2시간 10분 3초의 기록으로 우승했다”고 전했다.매체에 따르면 해당 시계에는 위치정보시스템(GPS)이나 심박수 측정, 페이스 측정 등 최근 스마트 워치가 흔히 제공하는 기능이 단 하나도 없다. 그나마 이 시계의 스톱워치 기능은 59분 59초까지만 측정할 수 있어 마라톤 완주 기록을 직접 측정하는 것조차 불가능하다.파체코가 스마트 워치 대신 저가 전자시계를 착용하고 경기에 나선 것은 기기가 제공하는 정보보다 자신의 페이스 감각에 집중하기 위해서다.그는 경기 후 “코스가 매우 복잡했지만, 충분히 분석했다”라면서 “32㎞ 지점부터 가파른 경사와 높은 고도 때문에 다리에 힘이 빠지기 시작했는데, 훈련을 통해 익힌 감각을 유지하기 위해 노력했다”고 말했다.스마트 워치가 제공하는 각종 데이터에 의존하기보다 훈련을 통해 몸에 익힌 감각을 바탕으로 자신의 페이스를 조절했다는 의미다.그는 이번 대회 우승으로 상금 5만 달러를 받았다. 공교롭게도 우승 부상으로 고가의 가민 스마트 워치를 받았다.최근 마라톤을 비롯한 러닝 동호인들 사이에서는 러닝에 특화한 다양한 지표를 제공하는 러닝 전문 스마트 워치가 큰 인기를 끌고 있다. 가민과 코로스, 삼성 갤럭시 워치와 애플워치 등이 대표적이다.그러나 엘리트 선수들은 기술의 발전에도 최소한의 기능만을 담은 ‘미니멀 워치’를 선호하는 사례도 흔하다. 기능보다는 경량화에 중점을 두기도 한다.지난 4월 2026 런던 마라톤에서 인류 최초로 2시간의 벽을 깨고 1시간 59분 30초의 세계 신기록으로 우승한 사바스티안 사웨(케냐)는 가민의 초기 저가 모델인 포러너 55(167달러)를 착용했다. 1시간 59분 41초의 기록으로 2위에 오른 요미프 케젤차(에티오피아)는 코로스 페이스 3(199달러)를 사용했다.아울러 2시간 00분 28초의 역대 3위 기록을 세운 제이컵 키플리모(우간다)는 삼성 갤럭시 워치 8(349달러∼429달러)을 착용하고 뛰었다.