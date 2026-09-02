“사무실 ‘안’에서 양산 펴고 일해”…‘노화 공포’ 덮친 中 직장인 대처법 [월드픽]

세줄 요약 중국 직장인들 사이에서 사무실 노화를 막기 위한 대처법이 SNS를 통해 확산됐다. 양산을 책상에 세우고 선크림과 얼굴 가리개를 쓰는가 하면, 간이 가습기나 ‘반려물건’으로 불안을 달래는 모습도 보였다. 긴 노동시간과 열악한 환경이 배경으로 지적됐다. 사무실 노화 공포 확산, 양산·선크림 대처 등장

출근·퇴근 외모 비교 유행, 피부·눈 피로 호소

긴 노동시간과 열악한 환경, 근본 원인 지적

이미지 확대 중국에서는 사무실 조명에서 나오는 강한 자외선을 막기 위해 직장인들이 저마다 방법을 찾고 있다. 책상 위에 햇빛 가리개를 설치하거나(왼쪽), 책상 옆에 양산을 펼쳐두는(오른쪽) 식이다. 소셜미디어(SNS) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국에서는 사무실 조명에서 나오는 강한 자외선을 막기 위해 직장인들이 저마다 방법을 찾고 있다. 책상 위에 햇빛 가리개를 설치하거나(왼쪽), 책상 옆에 양산을 펼쳐두는(오른쪽) 식이다. 소셜미디어(SNS) 캡처

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중국 직장인들 사이에서 사무실에서 양산을 펴고 선크림을 바르는 진풍경이 벌어지고 있다. 장시간 사무실 생활로 피부가 상하고 눈이 피로해지는 이른바 ‘사무실 노화’를 막기 위해서다.2일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국 소셜미디어(SNS)에서는 최근 ‘사무실 노화’를 막기 위한 각종 방법이 공유되며 화제를 모으고 있다. 선크림을 바르거나 얼굴 전체를 가리는 마스크를 착용하는 것은 물론 책상 위에 양산을 세워두는 사람까지 등장했다.중국 장쑤성에 사는 한 SNS 이용자는 입사한 지 한 달 만에 얼굴이 눈에 띄게 어두워지고 눈이 자주 피로해졌다는 글을 올렸다. 휴가를 다녀온 뒤 피부가 확연히 밝아졌다는 다른 이용자의 사례와 사무실에서 계속되는 간접흡연에 지쳤다는 불만 섞인 글도 잇따랐다.이런 반응이 이어지자 일부 직장인들은 책상에 양산을 세우거나 햇빛 가리개 모자와 얼굴 가리개를 쓰고 얼굴과 팔에 선크림을 듬뿍 바르기 시작했다.사무실 환경에 대한 관심은 외모 문제로까지 번지고 있다.틱톡에서는 출근 직후와 퇴근 무렵의 모습을 비교하는 영상이 유행하고 있는데 아침에는 화장이 잘 먹고 눈빛이 또렷했다가 저녁이 되면 머리가 기름지고 피부가 칙칙해지며 얼굴이 붓는 모습이 대조를 이룬다.중국 네티즌들은 오래 앉아 있는 습관 때문에 목이 앞으로 굽고 어깨가 둥글게 말린다고 지적하는가 하면, 일할 때 습관적으로 찡그리다 보니 얼굴에 ‘생각 주름’이 생겼다며 우스갯소리를 하기도 한다.한 네티즌은 “매일 사무실에서 늙어가는데, 회사는 내 노동력에는 돈을 주면서 내 미모와 건강은 누가 책임져주냐”는 글을 올려 눈길을 끌었다.중국 일부 직장인들은 이런 상황 속에서 나름의 방식으로 스스로를 돌보고 있다. 빈 컵을 간이 가습기로 재활용하거나 돌멩이와 망고씨 같은 특이한 물건을 책상 위 ‘반려동물’처럼 놓아두고 쓰다듬으며 불안을 달래는 식이다.이런 대처법 뒤에는 열악한 근무 환경과 지나치게 긴 노동시간이라는 더 근본적인 문제가 자리 잡고 있다.지난 5월 기준 중국의 주당 평균 근무시간은 약 48.2시간으로, 법정 근로시간인 44시간을 넘어선 것으로 알려졌다.한 온라인 이용자는 “좋은 사무실 환경은 특별한 혜택이 아니라 기본적인 권리”라며 “사람이 직장을 만들어가야지, 칸막이 안에 갇힌 부속품처럼 취급받아서는 안 된다”고 꼬집었다.